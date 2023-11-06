سلطنة عُمان: نمو إنتاج وصادرات وقود السيارات خلال 9 أشهر

حقق عُمان نموًا في حم إنتاجها ومبيعاتها وصادراتها من وقود السيارات خلال 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال خلال 9 أشهر من العام، بنسبة 24.6 %، على أساس سنوي، إلى 12.305 مليون برميل، وارتفعت كذلك مبيعاته 12.99 % إلى 10.872 مليون برميل.

وارتفع حجم صادرات عُمان من وقود السيارات العادي 91، بنسبة 10.09%، إلى 1.22 مليون برميل 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.11 ألف برميل في 9 أشهر من العام الماضي.

وتراجع حجم إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 16.97 %، على أساس سنوي، إلى 9.477 مليون برميل.

انخفاض مبيعات وقود السيارات الممتاز 95

وانخفضت مبيعات عُمان من وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 4.6 % إلى 9.061 مليون برميل في 9 أشهر من العام الجاري.

وتراجعت صادرات عُمان من وقود السيارات الممتاز 95 خلال 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 78.88 %، إلى 580 ألف برميل، مقابل 2.746 مليون برميل في 9 أشهر من العام الماضي.