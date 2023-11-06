انخفاض كبير في مبيعات فوكسكون المُصنع الرئيسي لـ أبل بالصين

أعلنت Foxconn فوكسكون،المُصنع الرئيسي لشركة أبل بالصين عن انخفاض بنسبة 4.6% في إيرادات شهر أكتوبر أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس حالة من عدم اليقين في أعمالها بعد أن أطلقت الحكومة الصينية تحقيقًا في الشركة.

وبحسب وكالة بلومبرج فإن فوكسكون قالت في بيان مقتضب إن "العمليات ستتصاعد تباعا". ويؤدي التحقيق في الصين إلى تعقيد وضع شركة أبل في أكبر سوق لها وقاعدة إنتاجها الدولية.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في 22 أكتوبر الماضي إن المنظمين هناك يقومون بعمليات تدقيق ضريبية ويراجعون استخدام فوكسكون للأراضي.

وفقا لـ بلومبرج فقد أصبح المستثمرون قلقين بشأن آفاق هواتف الآيفون في الصين، التي تمثل حوالي خُمس مبيعات أبل، في الوقت الذي يترنح فيه الاقتصاد الاستهلاكي في البلاد. كما تواجه الشركات الأمريكية بيئة معادية على نحو متزايد مع استمرار الصراع التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

ويعد الظهور المفاجئ لشركة لهاتف ذكي مزود بمعالج 5G متطور مصنوع في الصين من قبل شركة هواوي الصينية قد استغل المشاعر القومية وأدى إلى إبعاد مبيعات هواتف آيفون، حسبما ذكرت بلومبرج.