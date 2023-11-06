حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

قدم الدكتور هشام حجاج استشاري نسا و توليد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل.



1-حركة الجنين قليلة

إذا شعرتي أن حركة الجنين قلت جدا، جربي تناول قطعة من الشكولاتة أو نامي على إحدى جانبيك لتحثيه على الحركة وانتظري قليلا لتعرفي النتيجة، ويمكنك اللجوء إلى طريقة العد، ومن الطبيعي أن يتحرك الجنين 10 حركات كل ساعتين تقريباً، فإذا قلت حركته خلال اليوم كله عن 10 حركات يجب الذهاب إلى الطبيب فوراً لتطمئني على جنينك من خلال السونار.

2-ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة حرارتك ضار جداً على الجنين، لأن درجة حرارته سترتفع أيضا، كما أن الدم المتدفق إلى الرحم سيتحول تلقائياً إلى جلدك لمحاولة تبريده واستعادة توازنه، مما سيضع الجنين في خطر.

3-نزيف مهبلي

النزيف له العديد من التشخيصات الطبية طوال فترة الحمل، إذا كنت تعاني من نزيف حاد مع ألم شديد في البطن يشبه تشنجات الحيض خلال الثلث الأول من الحمل، يمكن أن يكون علامة على وجود الحمل خارج الرحم، أما إذا كان في الثلث الثاني فقد يدل على الإجهاض، وفي الثلث الأخير يدل على انفصال المشيمة عن بطانة الرحم، وفي جميع الأحوال يُعد النزيف علامة خطر على حملك.

4-الغثيان الشدي

الغثيان أمر طبيعي في فترة الحمل، أما إذا كان متكررا بشكل مبالغ فيه بحيث لا يبقى أي طعام أو شراب، فهذا سيؤدي إلى إصابتك بالجفاف وتعريض الجنين للخطر.

5-الإغما

لا ينبغي أن يؤخذ الإغماء أثناء الحمل ببساطة، فقد يكون بسبب الجفاف أو شيء آخر خطير مثل مشاكل في الدورة الدموية أو في القلب، وقد يكون سببه عدم وصول الأوكسجين الكافي إلى الدماغ، ما يعني أن طفلك لن يحصل على ما يكفيه أيضاً

. 6-الماء يتدفق من المهبل

تدفق الماء يشير إلى انفجار كيس الماء، وهو ما يشكل خطورة على الجنين، إذا لم تذهبي لطبيبك فوراً ليحدد إذا كان هناك ما يكفي من الماء أم أنه يجب إخراج الجنين فوراً.

7-الطلق المبكر

انتبهي هناك طلق كاذب، وهو يكون عبارة عن انقباضات في الرحم غير منتظمة ولا تزيد مع الوقت، أما الطلق الحقيقي فهو انقباضات بينها فترة منتظمة تقل تدريجيا لتزداد الانقباضات بشكل ملحوظ

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8-عدم وضوح الرؤية

الاضطراب في البصر أو الصداع المستمر الشديد لفترة طويلة قد يكون لسببين، الأول حدوث تسمم الحمل، والثاني ارتفاع ضغط الدم وفي الحالتين يجب الاستعانة بطبيبك فوراً.