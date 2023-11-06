عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

صدى البلد

قدم الدكتور هشام حجاج استشاري نسا و توليد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل.


1-حركة الجنين قليلة

إذا شعرتي أن حركة الجنين قلت جدا، جربي تناول قطعة من الشكولاتة أو نامي على إحدى جانبيك لتحثيه على الحركة وانتظري قليلا لتعرفي النتيجة، ويمكنك اللجوء إلى طريقة العد، ومن الطبيعي أن يتحرك الجنين 10 حركات كل ساعتين تقريباً، فإذا قلت حركته خلال اليوم كله عن 10 حركات يجب الذهاب إلى الطبيب فوراً لتطمئني على جنينك من خلال السونار.

 

2-ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة حرارتك ضار جداً على الجنين، لأن درجة حرارته سترتفع أيضا، كما أن الدم المتدفق إلى الرحم سيتحول تلقائياً إلى جلدك لمحاولة تبريده واستعادة توازنه، مما سيضع الجنين في خطر.

 

3-نزيف مهبلي
النزيف له العديد من التشخيصات الطبية طوال فترة الحمل، إذا كنت تعاني من نزيف حاد مع ألم شديد في البطن يشبه تشنجات الحيض خلال الثلث الأول من الحمل، يمكن أن يكون علامة على وجود الحمل خارج الرحم، أما إذا كان في الثلث الثاني فقد يدل على الإجهاض، وفي الثلث الأخير  يدل على انفصال المشيمة عن بطانة الرحم، وفي جميع الأحوال يُعد النزيف علامة خطر على حملك.

 

4-الغثيان الشدي
الغثيان أمر طبيعي في فترة الحمل، أما إذا كان متكررا بشكل مبالغ فيه بحيث لا يبقى أي طعام أو شراب، فهذا سيؤدي إلى إصابتك بالجفاف وتعريض الجنين للخطر.

 

5-الإغما
لا ينبغي أن يؤخذ الإغماء أثناء الحمل ببساطة، فقد يكون بسبب الجفاف أو شيء آخر خطير مثل مشاكل في الدورة الدموية أو في القلب، وقد يكون سببه عدم وصول الأوكسجين الكافي إلى الدماغ، ما يعني أن طفلك لن يحصل على ما يكفيه أيضاً

. 6-الماء يتدفق من المهبل
تدفق الماء يشير إلى انفجار كيس الماء، وهو ما يشكل خطورة على الجنين، إذا لم تذهبي لطبيبك فوراً ليحدد إذا كان هناك ما يكفي من الماء أم أنه يجب إخراج الجنين فوراً.

7-الطلق المبكر
انتبهي هناك طلق كاذب، وهو يكون عبارة عن انقباضات في الرحم غير منتظمة ولا تزيد مع الوقت، أما الطلق الحقيقي فهو انقباضات بينها فترة منتظمة تقل تدريجيا لتزداد الانقباضات بشكل ملحوظ
.
8-عدم وضوح الرؤية
الاضطراب في البصر أو الصداع المستمر الشديد لفترة طويلة قد يكون لسببين، الأول حدوث تسمم الحمل، والثاني ارتفاع ضغط الدم وفي الحالتين يجب الاستعانة بطبيبك فوراً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

ترشيحاتنا

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

أخطر تصريح عن الحرب في غزة.. إسرائيل تسعى لضرب القطاع بقنبلة ذرية

البيت الأبيض: هاريس ستناقش الصراع في غزة وإيصال المساعدات مع قادة أجانب

من النيل للفرات.. تامر أمين يكشف المخطط الصهيوني الإسرائيلي منذ 120 عاما| فيديو

حقك عليا.. محمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

خبيرة تغذية تحذر من تناول الليمون على الريق| لهذ السبب

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ