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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قائد الطلائع: الفوز على الإسماعيلي مهم.. وعلم فلسطين على شارة القيادة أقل دعم

صدى البلد

قال خالد سطوحي قائد طلائع الجيش، إن الفوز على الإسماعيلي، مهم للغاية ارتقى بالفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، خاصة قبل فترة التوقف الدولي.

وأضاف سطوحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه اختار السيناريو الأصعب بالتسجيل في وقت قاتل بمرمى الإسماعيلي.

وأشار إلى أن الدوري الممتاز هذا الموسم، يشهد اختلاف إيجابي على مستوى التصوير والنقل التلفزيوني، وهو ما منح اللاعبين دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهم، وزاد من المنافسة بين الأندية.

وعن ارتداءه شارة القيادة تحمل علم فلسطين، قال سطوحي، إنه حصل على الفكرة من أحد مقدمي برامج عبر اليوتيوب، حيث قام بتنفيذها لتكون رسالة بعد التنسيق مع الإدارة والجهاز الفني والذين رحبوا بالفكرة.

إعلامي هاني حتحوت الاعلامي هاني حتحوت الدوري الممتاز برنامج الماتش هاني حتحوت خالد سطوحي جدول ترتيب الدوري طلائع الجيش فترة التوقف الدولي

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