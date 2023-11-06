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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: قصفنا 450 هدفا في قطاع غزة

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه قصف 450 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد جيش الاحتلال أنه يجب على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان التزام منازلهم وملاجئهم.

قال الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض طلب الولايات المتحدة بوقف القتال في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف هيرش،  في مدونته "سوبستاك" نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، أن طلبات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اللذين زارا تل أبيب مؤخرًا، من أجل وقف القصف تم رفضها بشكل قاطع من قبل رئيس الوزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقا له فإن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية تعتبران من قبل القيادة الإسرائيلية نفس الشيء وهو وقف القصف".

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