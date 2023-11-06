لن تتوقع ماذا حدث لها .. أسترالية تركض وراء طائرة فاتتها

أثارت واقعة غريبة من نوعها الكثير من الجدل حيث ألقت الشرطة القبض على امرأة أسترالية ؛وذلك بعد أن ركضت على مدرج المطاروذلك في محاولة منها للحاق بالطائرة التي أقلعت وفاتتها.

وفقا لصحيفة الديلي ميل فقد كانت المرأة وصلت متأخرة إلى المطار، وقررت ألّا تستسلم وحاولت اللحاق بالطائرة بأي شكل، وبالفعل قد نجحت في الوصول إلى المدرج وذلك في مطار كانبيرا، وسط ذهول مجموعة من الأشخاص الذين التقطوا لها بعض الصور وهي تقوم بمطاردة الطائرة وتحاول في الوقت نفسه لفت انتباه الطيار بهذه الطريقة الخطيرة.

على الجانب الآخر ذكرت تقارير صحفية أن الطيار أوقف الرحلة وذلك بعدما شاهد المرأة وهي تسير بالقرب من مقدمة الطائرة وذلك من أجل محاولة إرسال إشارة إلى الطاقم.

وبينما أوقف الطيار الطائرة، لم يكن يبدو أنه يحاول الأستجابة لها، وبدأت في الابتعاد عن الطائرة. ليتم القبض على المرأة لاحقًا بتهمة دخول منطقة جوية أو منطقة أمنية وذلك من دون إذن وإتلاف الممتلكات لتتأخر الرحلات الجوية حوالي 10 دقائق بسبب الحادث.