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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.. الصين تطالب مجددا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن هذا الصراع بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ومعظمهم من المدنيين.

وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير، وواجه قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا، وهذا يشكل استجوابا لضمير البشرية، وانتهاكا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف وانج، أنه لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن يستمر هذا المأساة.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية، أن بكين تدين وتعارض الأفعال التي تؤذي المدنيين وتضر بالمنشآت المدنية وتنتهك القانون الدولي الإنساني، وتحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس ووقف إطلاق النار ووقف الحرب فورا، وبذل قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين والمستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية التي تحظى بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف، وفتح قنوات للإغاثة الإنسانية، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.

وقال وانج وينبين إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اجتماعا طارئا خاصا مؤخرا وأقرت بأغلبية ساحقة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار على الفور لأسباب إنسانية، ويطالب جميع الأطراف بالوفاء فورا بالالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، واحترام وحماية جميع المدنيين والأشياء المدنية والعاملين الإنسانيين والمنشآت، وإعادة تأكيد “حل الدولتين”، وهذا يعكس الصوت القوي والتوجه العام للمجتمع الدولي.

وبصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي الحالية، أكد أن الصين ستبذل قصارى جهدها من أجل استعادة السلام في فلسطين، ودفع مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وأداء دوره وتوحيد التوافق، واتخاذ إجراءات مسؤولة وهادفة في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأزمة الحالية وحماية سلامة المدنيين.

واختتم حديثه قائلا: ”نحن أيضا على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للتوسط في تهدئة الصراع وتخفيف التوتر، ودفع مسألة فلسطين إلى مسار “حل الدولتين”.

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