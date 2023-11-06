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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية تتفقد المنشآت بمنطقة العامرية الطبية

جولة بالمنشآت الصحية
جولة بالمنشآت الصحية بالعامرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عدد من الوحدات الصحية بالعامرية - يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية، حيث تم متابعة سير العمل و تقديم الخدمات الطبية و انضباط الفريق الطبي.

وخلال الجولة، تفقدت وكيل الوزارة مستشفى العامرية العام، ومستوصف صدر العامرية، ووحدة كينج مريوط لطب الأسرة، ووحدة الوادي الجديد لطب الأسرة، ووحدة طب أسرة أبو بسيسة، ووحدة الهوارية لطب الأسرة، ووحدة أبو صير الساحلية لصحة الأسرة.

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كما عقدت اجتماع مع قيادات مستشفى العامرية العام ومناقشة كيفية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و التحديات التي يواجهها فريق العمل من أجل النهوض بالمستشفى.

كما تم تفقد جميع الأقسام بالوحدات الصحية بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة و تنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والملفات و الصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية و التطعيمات و تم الاستماع لآراء المواطنين عن الخدمات المقدمة. 

وقد شددت الدكتورة غادة ندا على انضباط الفريق الطبي وضرورة إدخال خدمات طبية جديدة وفتح مزيد من العيادات بالوحدات الصحية لتلبية احتياجات أهل كل منطقة و ضرورة التسويق للخدمات الطبية المقدمة بالوحدات لزيادة نسبب التردد و توعية المواطنين.

الاسكندرية صحة الاسكندرية المنشآت الصحية الشئون الصحية العامرية

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