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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تنتهي من عقد مقابلات اختيار «عضو دعم فني جودة»

تكريم مدير إدارة
تكريم مدير إدارة وسط الأزهرية بالإسكندرية

انتهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أمس الأحد، من عقد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة «عضو دعم فني جودة»، حيث ترأس الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة المقابلة المشكلة من: الأستاذة ابتسام درويش مدير إدارة الجودة والتدريب، وعلاء الحلفاوي، مدير الشؤون القانونية بالمنطقة، والدكتور محمد الجوهري، من قطاع المعاهد الأزهرية.

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وفي نفس السياق تفقد الدكتور محمد الجوهري، من قطاع المعاهد الأزهرية، برفقة مدير الجودة بالمنطقة معهدي فتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي، وسموحة النموذجى الابتدائى لغات؛ المرشحين ضمن أربعة معاهد مرشحة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول.

كما كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، محمد عفيفي مدير إدارة وسط التعليمية والأستاذة هدى فتحي شيخ معهد فتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي، لدعمهم أعمال الجودة محل عملهم.

الاسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية مقابلات دعم الجودة عضو فني قطاع المعاهد

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