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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرور على 780 مرفقا صحيا بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية  بدمياط، برئاسة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة بتكثيف الرقابة على أعمال صحة البيئة حيث تم المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن و الأسواق العامة والسلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و المواشي و أيضا أعمال النظافة العامة و تم مخاطبة الجهات المختصة .

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك و ايضا تم معاينة عدد 6 شكاوي و تمت إزالة أسباب الشكوى وتم المرور على عدد 289 من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي والتأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب

و ايضا في مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرور على محطات الشرب و سحب عدد 1300 عينة مياه مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية وأيضا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة و تم سحب 200 عينة مياه

بالإضافة إلى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 40 عينة و مطابقتها للمعايير الصحية.

وأيضا في مجال الرقابة على مياة الصرف الصحي تم المرور على عدد 18 محطة معالجة الصرف الصحي وأيضا عينات غسيل المرشحات و الصرف الصناعي 14 عينة وعدد العينات المسحوبة من مآخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات المصارف 15 عينة و تم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

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دمياط إدارة صحة البيئة إتخاذ الإجراءات القانونية الجهات المختصة التصحيح الشئون الصحية بدمياط الشئون الصحية

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