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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة توضح أهمية إنشاء مراكز تجميع الألبان

مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان

كشفت الدكتورحسام سلام،عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة،أهمية والهدف من إنشاء مراكز تجميع الألبان.

 مراكز تجميع الألبان كان ضمن مجمع زراعي خدمي بمدينة السادات

وأضاف حسام سلام خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج" صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"،  أن مراكز تجميع الألبان كان ضمن مجمع زراعي خدمي بمدينة السادات في محافظة المنوفية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، لافتا إلى أن المجمع يضم مشروع لإنتاج حيواني متكامل عبارة عن 5 محطات لإنتاج تسمين الحيوانات بطاقة 300 طن شهريا بالإضافة إلى محطة لإنتاج الألبان ومركز لإنتاج ألبان نموذجي فضلا عن وجود وحدة بحثية لإنتاج بدائل الأعلاف.

وأشار عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي أطلق مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بهدف توفير كوب لبن نظيف لكل مواطن.

 

الألبان وزارة الزراعة حسام سلام السادات مراكز تجميع الألبان

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