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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرض 50 مدرسة للقصف.. الأونروا: المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، عن تعرض 50 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة للقصف.

وأضافت وكالة الأونروا، اليوم الاثنين، أن أكثر من 80 موظفًا قُتلوا، لافتة إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل غزة منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة.

وأكدت أن النازحين فرّوا إلى مراكز الإيواء وما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية، لافتة إلى أن المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر.

وأشارت الأونروا إلى أن الوقود سينفد تمامًا خلال فترة وجيزة والوضع سيكون أكثر من كارثي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الأونروا فيليب لازاريني، إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وأشادت الأونروا بموظفيها وسلطت الضوء على كيفية "مواصلتهم العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية" على الرغم من الخسائر والنزوح الذي يعانون منه في غزة.

الاونروا الاحتياجات الأساسية اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مراكز الإيواء

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