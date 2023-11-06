تاجر ينهي حياة بائع متجول باع أمام محله في دار السلام

شهدت منطقة دار السلام جريمة بشعة عندما طعن صاحب محل بائع متجول بسبب قيامه ببيع أمام محله تم ضبط المتهم .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من إحدى المستشفيات بإستقبال بائع متجول مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته ، تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وإعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.