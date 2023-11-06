9.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2021/2022

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 6/11/2023 النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام ( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2021/2022.



ومن أهم المؤشرات ما يلي:

• قطاع الأعمال العام

ارتفعــــــت قيمـة الأصول الثابتة 737.2 مليـار جنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 631.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 16.7٪ .

ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع

لتصل الي 211.0 مليارجنيه عام2021/ 2022مقــابــل 173.6مليـــار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قـدرها 21.5٪ .

ارتفعـــــــت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 776.4مليـــار جنيـــه عـــام 2021/2022 مقابــل 583.5 مليـار جنيــه عـام 2020/2021بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.1٪ .



• القطاع العــــام

- بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 28.4 مليــار جنيه عام2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 32.4٪

- بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 105.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 27.6٪ .

- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 35.1 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2021/ 2022 مقابـــل 32.1 مليــــــار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5% .