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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2021/2022

صدى البلد

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 6/11/2023 النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام  ( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2021/2022.


ومن أهم المؤشرات ما يلي:
• قطاع الأعمال العام 
ارتفعــــــت قيمـة الأصول الثابتة 737.2 مليـار جنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 631.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 16.7٪ .
ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع 
لتصل الي 211.0 مليارجنيه عام2021/ 2022مقــابــل 173.6مليـــار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قـدرها 21.5٪ .

ارتفعـــــــت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 776.4مليـــار جنيـــه عـــام 2021/2022 مقابــل 583.5 مليـار جنيــه عـام 2020/2021بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.1٪ .


• القطاع العــــام      

- بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 28.4 مليــار جنيه عام2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 32.4٪ 
- بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 105.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 27.6٪ .
- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 35.1 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2021/ 2022 مقابـــل 32.1 مليــــــار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5% .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المؤشرات المالية النشرة السنوية رأس المال المستثمر رأس المال المدفوع شركات قطاع الأعمال العام صافي رأس المال المستثمر

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