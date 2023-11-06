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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: نرفض التهجيرمن غزة والشعب لا يقبل تبديل أرضه

غزة
غزة

أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يمكن الحديث عن أي موضوع آخر.

 

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وأضاف نبيل أبو ردينة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة.. وما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس

وتابع :"  لا يمكن المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني والأمور ستتفاقم ما دام الدعم الأمريكي لإسرائيل مستمر".

وأكمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية:" نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه بأخرى".

 

وأضاف :" المشروع الوطني الفلسطيني يتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدسة الشرقية بمقدساتها،والقدس يجب أن تكون فلسطينية عربية.. ولقد حذرنا مرارا وتكرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأكمل:"  الموقف الفلسطيني العربي ضد التهجير ونرفض أي محاولة إسرائيلية لخلق أراض بديلة للشعب الفلسطيني".

الرئاسة الفلسطينية غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو

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