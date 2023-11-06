الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختطف أكثر من مليوني فلسطيني كرهائن في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين إن المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم يركزون على قضية ما يقارب 240 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في قطاع غزة في سياق بحثهم عن المزيد من الشرعية والتبريرات لحربهم المدمرة على قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية ان ذلك في حين ما تقوم به دولة الاحتلال باحتجاز 2 مليون و400 ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وتأخذهم رهائن وتنكل بهم، و تقتلهم، تجبرهم على النزوح وترك منازلهم.

وأضافت الخارجية في بيانها قائلة: “للأسف عندما تتحدث بعض الدول على العمل من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين يتم تجاهل قضية تحرير الفلسطينيين الذين تختطفهم دولة الاحتلال وتنتقم منهم وتتعامل معهم كأقل من البشر، من خلال القصف العشوائي المدمر الذي يطال كل مكان في قطاع غزة دون استثناء ويستهدف المدنيين بالأساس”.

وأشارت فلسطين :" و يدفعهم جيش الاحتلال للنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه اولا، ومن الجنوب لدول أخرى ثانية، بما يعيد إلى أذهاننا تاريخ النكبة من جديد، في نكبة جديدة في قطاع غزة تقوم بها إسرائيل حالياً وتعمقها على سمع وبصر العالم أجمع".