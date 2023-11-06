عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 مليون يورو .. الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة المساعدات الإنسانية لـ غزة

صدى البلد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون ديرلاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد المساعدات الإنسانية لغزة 25 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعرب أن الاقتناع بأن “المأساة التي نشهد تطورها في الشرق الأوسط نتيجة لفشل سياسي وأخلاقي جماعي يدفع الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني ثمنا باهظا له”، وهو “فشل مستمد من الافتقار إلى الإرادة لحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية”.

وقال ممثل السياسة الخارجية الأوروبية خلال مؤتمر مع السفراء في بروكسل الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي “ليس قوة عظمى حقاً أو تحالفاً عسكرياً، وليس حتى دولة، بل إنه أكثر بكثير من مجرد قوة إقليمية”. فـ”لسنا موقعاً متقدماً للعالم الغربي، بل أوصياء على القيم العالمية والمشتركة المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة في كل مكان، لكن جوهر رسالتي يكمن في أن الغرب لا يقف ضد بقية العالم”.

تجهيز 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة

حماس: الجيش الإسرائيلي استهدف 100 مستشفى ومركز طبي في غزة

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “على أوروبا، يقع الواجب الأخلاقي والسياسي المتمثل بالمشاركة بحل أزمة الشرق الأوسط، لا من خلال تقديم المساعدات فحسب”، بل “من خلال المساهمة في حل دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية”.

ورأى بوريل، أن “استئصال حركة (حماس) من القطاع لن يحل مشكلة غزّة، ناهيك عن الضفة الغربية”، مبيناً أن “ردود الفعل المبالغ فيها مفهومة دائماً، لكنها غير فعالة أبداً”.

المفوضية الأوروبية غزة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

موضوعات متعلقة

تجهيز 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة

حماس: الجيش الإسرائيلي استهدف 100 مستشفى ومركز طبي في غزة

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية.. فيديو

وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم حفاظا على نقاء الهواء

التنمية المحلية: إزالة 457 بناء مخالف و4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ