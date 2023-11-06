100 مليون يورو .. الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة المساعدات الإنسانية لـ غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون ديرلاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد المساعدات الإنسانية لغزة 25 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعرب أن الاقتناع بأن “المأساة التي نشهد تطورها في الشرق الأوسط نتيجة لفشل سياسي وأخلاقي جماعي يدفع الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني ثمنا باهظا له”، وهو “فشل مستمد من الافتقار إلى الإرادة لحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية”.

وقال ممثل السياسة الخارجية الأوروبية خلال مؤتمر مع السفراء في بروكسل الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي “ليس قوة عظمى حقاً أو تحالفاً عسكرياً، وليس حتى دولة، بل إنه أكثر بكثير من مجرد قوة إقليمية”. فـ”لسنا موقعاً متقدماً للعالم الغربي، بل أوصياء على القيم العالمية والمشتركة المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة في كل مكان، لكن جوهر رسالتي يكمن في أن الغرب لا يقف ضد بقية العالم”.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “على أوروبا، يقع الواجب الأخلاقي والسياسي المتمثل بالمشاركة بحل أزمة الشرق الأوسط، لا من خلال تقديم المساعدات فحسب”، بل “من خلال المساهمة في حل دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية”.

ورأى بوريل، أن “استئصال حركة (حماس) من القطاع لن يحل مشكلة غزّة، ناهيك عن الضفة الغربية”، مبيناً أن “ردود الفعل المبالغ فيها مفهومة دائماً، لكنها غير فعالة أبداً”.