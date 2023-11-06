حماس: الجيش الإسرائيلي استهدف 100 مستشفى ومركز طبي في غزة

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي في غزة وأخرج ما يقرب من 16 مستشفى عن الخدمة في القطاع.

وأضافت حماس في بيان لها نقلته وكالة شهاب، أن سلاح طيران الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني بقذيفة أميركية، وهو ما أكّدته الوقائع والمؤسسات الدولية، وكذّبت فيه رواية الاحتلال الزاعمة بسقوط صاروخ للمقاومة على المستشفى".

وتابعت :"الأمر يشير بشكل قطعي إلى نهج الاحتلال المستمر في استهداف القطاع الطبي والجرحى والنازحين بذرائع وأكاذيب شتّى".

وأكدت حماس أن الاحتلال دمر نحو ربع مليون وحدة سكنية، وهجّر سكانها من العائلات والأطفال.

وقالت إن الجيش الاسرائيلي لاحقوهم في مراكز الإيواء بالتهديد والقصف كما حصل في مجزرة المعمداني.