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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجهيز 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أنه تم تجهيز نحو 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة.

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وقال مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح:" تنسيق مكثف بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدعم قطاع غزة".

 

يذكر أن مطار العريش الدولي بشمال سيناء،  استقبل أمس طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة ، من منظمة يونيسيف تمهيدا لنقلها إلي المخازن بمدينة العريش تمهيدا لادخالعا عن طريق معبر رفح البري. 

 

وقام الهلال الأحمر المصري بتفريغ محتوياتهما وتخزينهما في مدينة العريش. 

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة الأولى من الكويت وتحمل ٢٧ طنا من المستلزمات الطبية والأدوية و4 سيارات إسعاف، والثانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية وتحمل 45 طنا من المستلزمات الطبية

شاحنة مساعدات غزة معبر رفح اخبار التوك شو

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