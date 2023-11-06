غدًا .. مفتي الجمهورية يشارك في أعمال مؤتمر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"

توجَّه فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بناءً على دعوة من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للمجلس الذي ينعقد تحت عنوان: "الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية «المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة»"، وتستمر فعالياته على مدار يومَي السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرئاسة العلَّامة عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويلقي فضيلة مفتي الجمهورية كلمة رئيسية ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتأتي مشاركة فضيلته تقديرًا من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لمكانة فضيلة المفتي العلمية والفكرية، وسعيًا للاستفادة مما أنتجه الفكر الإنساني والعقل الحضاري في هذا العصر وإبرازًا لمبادئ السماحة والاعتدال والتيسير والتعايش في الدين الإسلامي الحنيف.

يشارك في أعمال المؤتمر 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة، إضافةً إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، ويوفِّر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.