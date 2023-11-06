القاهرة الإخبارية: وصول 50 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني اليوم

أكد مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية تقدر بـ 50 شاحنة وصلت إلى الجانب الفلسطيني اليوم.

وقال مصطفى عبد الفتاح في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" المساعدات محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية ".

وأضاف مصطفى عبد الفتاح:" استمرار تدفق المساعدات إلى الجانب الفلسطيني على مدار اليوم ، ويتم العمل على تجهيز المزيد من شاحنات المساعدات تمهيدا لإرسالها على قطاع غزة ".

وأكمل مصطفى عبد الفتاح :" مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة أو استقبال الجرحى والمصابين ".