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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لثقة الحكومة بنا| مدير هاير: نحن من أوائل حائزي الرخصة الذهبية ..فيديو

المهندس أحمد الجندي
المهندس أحمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر

أكد المهندس أحمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر، أنه تم إقامة مجمع صناعي متكامل ،"صديقاً للبيئة"، على مساحة 200 ألف متر ،مؤكداً أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 135 مليون دولار.

 مدير عام شركة هاير: مصر لديها موقع متميز

 

وأضاف أحمد الجندي خلال لقائه بكاميرا "صدى البلد" ، أن مصر لديها موقع متميز، بالإضافة أن لديها إتفاقيات تبادل تجاري مع الكثير من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية.

 

وأشار مدير عام شركة هاير مصر إلى، أن وجود مجمع مصانع بيئي في مصر سيؤدي إلى سهولة في التصدير، لافتاً إلى أن هناك تطور غير مسبوق في دعم الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال "الرخصة الذهبية".


وأكد مدير عام شركة هاير مصر، أن شركة "هاير" كانت من أوائل الحاصلين على الرخصة الذهبية،وهذا يرجع إلى ثقة الحكومة المصرية في الجدول الزمني لها، و الخطة التي تتبعها،  مضيفاً أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية حصلوا على الرخصة الذهبية.

شركة هاير أحمد الجندي مجمع صناعي الدول العربية مصر

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