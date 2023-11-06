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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بلينكن: نسعى إلى ضمانات لعدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

بلنكين
بلنكين

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، إنه يجب الاستمرار على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، موضحا أنه أجرى محادثات مهمة مع الدول المجاورة، لعدم اتساع رقعة النزاع.

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وأضاف بلينكن في تصريحات له  أذاعتها قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" نعمل على إيصال المساعدات إلى غزة لأنه أمر أساسي، ويجب التركيز على ما يحدث بالضفة الغربية، وإلا تتسع رقعة النزاع وتأدية دور فعال بتلك الجهة»، مشيرا إلى اهمية إخراج الرهائن بسلام، ووجود دور لكل الدول بذلك الأمر.

 

وتابع :" هناك مناقشات مهمة جرى الخوض فيها لاستمرار السلام «دورنا محاوله القيام بكل ما هو إيجابي، وإيصال رسالتنا بشكل واضح».

 

وأشار إلى أهمية استمرارية واستدامة السلام في المنطقة، مضيفًا أنه على علم بحجم القلق، بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال، مشددا على السعي لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن المُحتجزين في قطاع غزة.

 

وأضاف بلينكن أنه من الضروري توافر آلية لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية والاغاثية لهم، مؤكدًا أن المساعدات التي يجرى إيصالها إلى غزة غير كافية، وأنهجرى الاتفاق على إنشاء قنوات لإيصال المساعدات إلى غزة.

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