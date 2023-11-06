بالأغاني الوطنية والفنون السيناوية.. انطلاق مهرجان التقييم الكشفي للمرشدات

انطلق اليوم مهرجان التقييم الكشفي للمرشدات للفرق المرشدات الكشفية بتعليم جنوب سيناء، بالمعسكر الكشفي الدائم بمديرية التربية والتعليم والذي شهده محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ولجنة التقييم الوزاري برئاسة جيهان حسن رمضان الحمصاني وعضوية أسماء عطية إبراهيم المشميشي، و نيرمين محمد محمد العدوي.

وشارك في الحفل، فرق مدارس إدارة طور سيناء التعليمية تحت اشراف احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية واحمد حجاج وكيل إدارة طور سيناء والتي ضمت فرق براعم مدرسة الزهور الابتدائية وزهرات مدرسة علي مبارك الابتدائية وفريق مرشدات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية ومرشدات ومرشدات متقدم مدرسة الزهور الثانوية بنات عام ومرشدات متقدم فني مدرسة التجارة الثانوية بنات فني.

وبدأت فعاليات التقييم الكشفي التقييم بطابور العلم والإذاعة ومراسم تحية العلم وتمام الفرق الكشفية.

وقدمت فرق المرشدات الهويات الكشفية بالاغاني الوطنية والفنون السيناوية بالزي البدوي وعرضت المرشدات فنون الكشافة ونصبوا الخيام وكونوا معسكرا كشفيا كاملا بالحبال والخشب وقدمن المرشدات فنون السمر وإشعال النيران والطهي الخلوي.

التقييم الكشفي

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