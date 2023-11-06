بورصة لندن.. وزير السياحة يكشف مخطط تطوير منطقة الأهرامات بداية من مطار سفنكس

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مساء اليوم مؤتمراً صحفياً، حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.

وحضر المؤتمر، السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلين عن السفارة المصرية في لندن.

بدأ المؤتمر بكلمة استهلاليه لـ عمرو القاضي رحب خلالها بالحضور، والقي نظرة عامة على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق البريطاني، بالإضافة إلى طمأنة الحضور على استقرار الأوضاع في مصر.

كما عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد.

ولفت إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

وخلال المؤتمر الصحفي استعرض الوزير أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.

كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جاري العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتطرق الوزير خلال المؤتمر للحديث عن خطط وسياسات الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، مستعرضاً حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.

وخلال المؤتمر استعرض أحمد عيسى جهود الوزارة للارتقاء بالدور الرقابي والاستعانة بكفاءات متخصصة في هذا المجال، كما استعرض إجراءات الإصلاح التشريعي مشيراً إلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي صدر مؤخراً.

وأكد على أهمية هذا القانون في تعزيز دور القطاع الخاص المحرك الأساسي لصناعة السياحة في مصر.

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الغرف الفندقية.

وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وعن تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم، أشار الوزير إلى أن هذا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

واستعرض جهود الوزارة لتحسين تجربة السائحين في أهم المزارات السياحية والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة، مشيراً إلى المخطط العام التنظيمي (Master Plan ) لتطوير المنطقة من مطار سفنكس الدولي وحتى هرم سقارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما إلقي الوزير الضوء على عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وجهود تطوير البنية التحتية في القاهرة مما يساعد على الارتقاء بمدينة القاهرة كمنتج سياحي قائم بذاته، موجهاً الدعوة للسائحين البريطانيين لزيارة مصر ومشاهدة هذه التطورات الجديدة على أرض الواقع والاستمتاع بالتجربة السياحية الفريدة.



والقي الوزير الضوء على ما يتم من جهود للارتقاء بمطارات المقاصد السياحية المصرية والجهود المبذولة لزيادة عدد مقاعد الطيران الدولي والداخلي، لافتاً إلى أن العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وفي نهاية المؤتمر أكد الوزير على أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصري وتوفير الآف من فرص العمل، كما قام بالرد على عدد من تساؤلات واستفسارات السادة الحضور.



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