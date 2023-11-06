لحماية حسابك.. تغييرات في فيسبوك عليك تفعيلها فورا

شهدت منصة التواصل الاجتماعي، Facebook فيسبوك، في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في عمليات اختراق البيانات الشخصية وأيضا عمليات الاحتيال، وغيرها من الأمور المشبوهة الأمر الذي يتطلب من المستخدمين القيام بإجراءات احترازية لحماية الحسابات الخاصة بهم.

وذكرت مجلة PCWorld عددًا من الإجراءات والتغييرات التي يجب تفعيلها بشكل فوري على منصة فيسبوك للحماية من سرقة البيانات وتأمين الحساب الخاص بك، ونعرضها فيما يلي:

إيقاف جمع البيانات المخيفة

يقوم فيسبوك بجمع كل أنواع البيانات من التطبيقات التي تستخدمها، ومواقع الويب التي تزورها، والشركات التي ترعاها، وكل ذلك لأغراض استهداف الإعلانات، وإذا شعرت يومًا أن فيسبوك يسجل محادثاتك الحقيقية، فمن المحتمل أن يكون هذا التتبع واسع النطاق هو السبب.

لإيقاف هذا الأمر، توجه إلى صفحة "نشاط خارج فيسبوك" بالنسبة للويب، وفي تطبيق فيسبوك ستجد ذلك ضمن إعدادات فيسبوك ثم ادخل على نشاط خارج فيسبوك، ثم اتبع هاتين الخطوتين:

حدد "مسح السجل" أو "مسح النشاط السابق".

حدد "قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي"، ثم تأكد من إلغاء تحديد "النشاط المستقبلي خارج فيسبوك".

سيتم تسجيل خروجك من أي مواقع ويب تستخدم فيها خيار "تسجيل الدخول باستخدام فيسبوك"، أو قم باستخدام طرق تسجيل دخول أخرى على أي حال لتقليل ما يعرفه فيسبوك عنك.

تعطيل جمع البيانات التلقائي

وإذا نقرت على رابط ويب في تطبيق فيسبوك ، فيمكنه جمع أي بيانات نموذج تدخلها مثل رسائل البريد الإلكتروني أو العناوين وذلك من أجل الإعلانات المستهدفة، ولتعطيل هذا توجه إلى :

إعدادات فيسبوك ثم المتصفح، ثم اضغط على "مسح" في الأعلى وقم بإلغاء تحديد تبديل "جمع البيانات التلقائي" .

حذف رقم الهاتف

ويمكن لفيسبوك استخدام رقم هاتفك للإعلانات المستهدفة حتى لو قدمته لأغراض أمان الحساب فقط، بافتراض أنك قمت بإعداد طريقة مصادقة ثنائية مختلفة، فكر في حذف رقمك من فيسبوك بالانتقال إلى

إعدادات فيسبوك ثم مركز الحسابات ثم التفاصيل الشخصية ثم معلومات الاتصال، وبعدها قم بتحديد رقمك، ثم اضغط على "حذف الرقم".