ميتا تحذف أكبر صفحة إخبارية فلسطينية من فيسبوك .. تفاصيل

حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيس بوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.

وتعد صفحة شبكة قدس الإخبارية، أكبر صفحة إخبارية فلسطينية على على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت شبكة قدس الإخبارية، في منشور لها على منصة X، إن صفحاتها الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية قد تم حذفها من فيسبوك في خطوة وصفتها بأنها “تماشيا كاملا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضحت شبكة قدس الإخبارية إن صفحتها على فيس بوك تضم 10 ملايين متابع وهي أكبر صفحة فلسطينية تعرض محتوى إخباري.

وبعد العمل لأكثر من عقد من الزمن على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت شبكة قدس الإخبارية QNN تتمتع بشعبية متزايدة منذ الأسبوع الماضي عندما شنت دولة الاحتلال القائم “ إسرائيل” هجومًا على غزة ردًا على عملية “ طوفان الأقصى” التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية حماس والتي استهدفت الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأكدت شبكة QNN في بيانها إنه قبل حذف صفحتها، قامت شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك بإزالة المنشورات وأصدرت تحذيرات وقيودًا للشبكة الإخبارية على الرغم من أنها كانت "ممتثلة تمامًا لمعايير وسائل الإعلام المحددة من قبل ميتا".

وشددت الشبكة على أن حذف صفحتها من فيسبوك أظهر مدى انحياز ميتا لمطالب النظام الإسرائيلي، مضيفة أن الخطوة كانت مثالا واضحا على قمع حرية الرأي والتعبير، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في نقل وتغطية الأحداث التي تجري في غزة إلى العالم.

من ناحيتها قالت شركة ميتا إنها “أزالت 7 أضعاف المحتوى اليومي لانتهاكها سياسة المنظمات والأفراد الخطرين باللغتين العبرية والعربية فقط” ، مقارنة بـ قبل شهرين من هذا التوقيت.

وأنشأت الشركة مركز عمليات خاصة يضم خبراء يجيدون اللغتين العبرية والعربية، كما قامت بالفعل بإزالة أو وضع علامة مزعجة على حوالي 800 ألف منشور عبري أو عربي تنتهك السياسات ضد المحتوى العنيف والمصور، أو خطاب الكراهية، أو المضايقة أو غيرها من الممارسات التي تتعارض مع “ سياسة ميتا”.

وقررت ميتا حظر المحتوى المؤيد والداعم لحركة المقاومة الفلسطينية، حماس على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وأكدت الشركة أنها ستتخذ خطوات أخرى للحد من المحتوى العنيف أو المضلل على منصاتها.

وأعلنت ميتا أن “حماس محظورة من منصاتنا، ونحن نزيل الثناء والدعم الجوهري لها عندما ندرك ذلك مع الاستمرار في السماح بالخطاب الاجتماعي والسياسي، مثل التقارير الإخبارية، أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، أو القضايا الأكاديمية”.