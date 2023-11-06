رئيس مدينة رأس غارب يشرف على تطوير شوارع الميناء ويفتتح مواقف سيارات

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم، سير أعمال تطوير وتحسين الشوارع في شارع الميناء وذلك في إطار متابعة الجهود الحثيثة لرفع مستوى البنية التحتية بالمدينة. وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتحسين المظهر الحضاري للمدن وتنفيذ الخطط الاستثمارية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد نديم خلال الجولة على استمرار أعمال إحلال وتجديد الأرصفة، بما في ذلك البردورات والأنترلوك، على طول شارع الميناء، بدءًا من بوابة الشركة العامة وصولاً إلى منطقة خور رحمى. كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء مناطق جديدة لوقوف السيارات أمام جدران المدارس على شارع الميناء، وذلك للحد من ازدحام السيارات في الشارع الرئيسي وتسهيل حركة المرور.

وشدد نديم على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الأرصفة وسرعة تنفيذ تركيب الأنترلوك وفقًا للمواصفات المحددة. هذا يأتي في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمواطنين وسهولة التنقل داخل المدينة.

