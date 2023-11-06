عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يشرف على تطوير شوارع الميناء ويفتتح مواقف سيارات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب،  اليوم، سير أعمال تطوير وتحسين الشوارع في شارع الميناء وذلك في إطار متابعة الجهود الحثيثة لرفع مستوى البنية التحتية بالمدينة. وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتحسين المظهر الحضاري للمدن وتنفيذ الخطط الاستثمارية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

وأكد نديم خلال الجولة على استمرار أعمال إحلال وتجديد الأرصفة، بما في ذلك البردورات والأنترلوك، على طول شارع الميناء، بدءًا من بوابة الشركة العامة وصولاً إلى منطقة خور رحمى. كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء مناطق جديدة لوقوف السيارات أمام جدران المدارس على شارع الميناء، وذلك للحد من ازدحام السيارات في الشارع الرئيسي وتسهيل حركة المرور.

وشدد نديم على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الأرصفة وسرعة تنفيذ تركيب الأنترلوك وفقًا للمواصفات المحددة. هذا يأتي في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمواطنين وسهولة التنقل داخل المدينة.
 

رأس غارب البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

تراجع حاد في السياحة.. إسرائيل تتلقي ضربة غير مسبوقة بسبب الحرب

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توغل قواته في عمق غزة

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

استشهاد 4 أشخاص.. الاحتلال الإسرائيلي تقصف عيادة طب العيون ومستشفى الرنتيسي للأطفال

رئيس الوزراء القطري يطالب بضرورة ضمان التدفق الدائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة

غياب فتوح.. مهيب عبدالهادي يعلن كواليس تحقيق الزمالك مع الزناري وصبحي

البيت الأبيض يبعث برسالة هامة لـ إسرائيل بشأن عملياتها ضد حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

بسبب فستان زفاف.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين بعد تصدر التريند

فلسطيني يكشف استهداف قوات الاحتلال للمصدر البديل لشحن هواتفهم.. تفاصيل

قصة تسمية حارة دبانة على أسم المشروب الغازي سبيرو سباتس

فيديو

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ