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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة قنا تنظم قافلة طبية لتنظيم الأسرة بمركزي نجع حمادي ودشنا

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إطلاق قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال الفترة من ٧ وحتي ٩ نوفمبر الجارى، في إطار اهتمامات الدولة بمشروع تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن القافلة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة من تركيب اللولب وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والكشف علي السيدات من خلال فريق طبي متخصص من أخصائيين تنظيم الأسرة والنساء والتوليد.

 

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وأشار بدران، إلي أن القافلة الطبية سوف تقدم خدماتها بالعديد من القري التابعة لمركزى دشنا ونجع حمادى، من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.

 

وأضافت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأن القافلة سوف تتواجد بقرى" أبومناع، العطيات، العزب، فاو، وقري أبودياب"بمركز دشنا، فيما تتوافر خدمات القافلة بقرى" النجاحية، بهجورة، ساحل البقيلي والحلفاية" بمركز نجع حمادى.

 

و أشارت مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية صحة قنا ، إلى تدريب الفريق الطبي تدريباً جيداً علي استخدام الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، بالإضافة لعقد ندوات توعية مكثفة للمواطنين أثناء القافلة حول أهمية تنظيم الأسرة ودورها في خلق مجتمع يحظي أفراد بكامل الرعاية الصحية والخدمية.

 

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