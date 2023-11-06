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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يشدد على سرعة تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بقرية التلين

محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

شدد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، على الشركة المنفذة لأعمال مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بتكلفة 200 مليون جنيه بقرية التلين بمنيا القمح، بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم "الاثنين"، جاء ذلك خلال تفقد ممدوح غراب أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي - التلين بمركز منيا القمح والمُقامة على مساحة 8 أفدنة بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / يوم مرحلة أولى، وبتكلفة مبدئية 200 مليون جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القريتين والقرى المجاورة.


من جانبها، قدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًا عن مكونات المشروع والذي يضم 20 وحدة ما بين أحواض تهوية وترسيب مرحلية ومزج بالكلور وطلمبات رفع الحمأة الزائدة وأحواض تجفيف الحمأة وغرف للجهد المنخفض والمتوسط والمحولات والتحكم، بالإضافة إلى محطة رفع القبة بنسبة تنفيذ 70 %، وشبكات انحدار بطول 6 كم، بنسبة تنفيذ 95 %، ومحطة رفع التلين بنسبة تنفيذ 60 % وشبكات انحدار بطول 13 كم بنسبة تنفيذ 75 %.

كما تفقد المحافظ، خلال جولته في منيا القمح، أعمال إحلال وتجديد كوبري مشاه عزبة عاصم الرابط بين الوحدتين المحليتين الجُديدة والتلين على بحر مويس والمُقام بتكلفة مليونين و700 جنيه، وذلك لخدمة الأهالي وتحقيق عبور آمن لهم.

ورافق المحافظ في الجولة أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد نبيه المشرف على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشركة المنفذة والمهندس ميلاد عطية مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال المشروع.

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