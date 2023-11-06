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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاده| سر ارتداءه بدلة مرصعة بالماس .. قصة محاولة قتل خالد سليم ومرضه

خالد سليم
خالد سليم

يحتفل اليوم الفنان خالد سليم بعيد ميلاده ال 48 وهو أحد النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة فى الغناء بالإضافة إلى التمثيل أيضا حيث قدم عدد من الأعمال الناجحة.

حقق خالد سليم، حلم عمره بالغناء عندما اختاره المخرج طارق العريان، لأداء أغنيات الفيلم السلم والثعبان، "أنا حبيت" و"عيش".

طرح بعدها خالد سليم، أول البوم غنائي له "من عالم تاني"، والذي زاد من شهرته وأثبت من خلاله أنه مطرب واعد، ومن أهم ألبوماته "ولا ليلة ولا يوم" انتاج 2003، وتميز هذا الألبوم بروح جديدة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.

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خالد سليم 

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه لمحاولة إنهاء حياته، وكان هناك من يحاول قتله عن طريق حادث سيارة، وتم إتلاف قطعة من السيارة من أجل إنهاء حياته.

وأضاف خالد سليم، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كان عايزني أعمل حادثة.. ووالدتي فرضت عليا ابن خالي عشان يكون معايا، وعرفت من كان يريد قتلي.

وأكد خالد سليم أنه ليس لديه أي أعداء والمشاكل دائمًا كانت على أموال وفلوس أو عمل، موضحًا أن هذه المحاولة بسبب الاختلاف مع شخص ما على مشروع، وكانوا شركاء في هذا المشروع، ورفض هذا الشخص أن يعطيه الأموال الخاص به، وحصل على الأموال بالشكل القانوني.

كما كشف خالد سليم، عن الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببا في زيادة وزنه؛ نظرًا لحصوله على "الكورتيزون"، مشددًا على أنه عاني ورمًا في الأحبال الشوكية.

أوضح خالد سليم، أنه اختار أن يجري عملية جراحية في الأحبال الشوكية وتم استئصال الورم، متابعًا: "الدكتور محمد الشاذلي هو من عالجني والفنان حماقي هو اللي عرفني عليه".

وأشار خالد سليم إلى أنه في فترة أزمته عانى كثيرًا وابتعد عنه أصدقاءه، موضحًا أن هناك الكثير من النجوم في الوسط الفني لا غبار عليهم، لكن هناك قلة ونفسيات البعض سيئة، متابعًا: "عرفت نفسيات زملاء في فترة مرضي وفي ناس سوده".

كما أكد خالد سليم، أنه فكر في اعتزال العمل الفني لأكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه خلال رحلة عمل إلى كندا فكر في الاستقرار هناك والاعتزال، لكنه لم يكن قادرًا على اتخاذ هذه الخطوة وعاد إلى مصر مرة أخرى.

وأوضح خالد سليم، أنه خلال فترة كورونا كان العمل بالمجال الفني متوقفاً بسبب الإجراءات الاحترازية، وهو أحد الأسباب التي جعلته على التفكير في الاعتزال، مضيفًا: "حسابي في البنك مكنش فيه 20 ألف جنيه.. كنت هبيع عربيتي".

وتابع خالد سليم : "مكنتش هكمل وأحبطت ويأست.. ولم أفكر في التخلص من حياتي"، مشددًا على أنه يعيش من أجل زوجته وعائلته وبناته، وهم من ساندوه في فترة ما.

بينما علق خالد سليم، على انتشار خبر عن ارتداءه ساعة من الألماس بأحد المهرجانات الفنية والسينمائية، موضحا أنه ارتدى ساعة ألماس لكي يظهر بأحسن شكل وصورة في ظل وجود ضيوف أجانب ومن الكثير من الدول العربية والضيوف الأفارقة.

وأشار خالد سليم إلى أنه ارتدى بدلة مرصعة بالألماس وكانت لراعي وإحدى شركات تصميم البدل، موضحًا أن قيمة هذه البدلة وصلت لمليون دولار، مشددًا على أنها كانت مصنوعة من الألماس الحر.

وأوضح خالد سليم أنه تم تنفيذ الفكرة بشكل جيد وتسببت في لغط كبير في هذا التوقيت، ساخرًا: "كنت عايز أخد البدلة وأهرب.. البدلة من تصميم مصممة مصرية".

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