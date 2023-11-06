إعلامية شهيرة تدافع عن بيومى فؤاد بعد هجومه على محمد سلام

دافعت الإعلامية فجر السعيد عن موقف الفنان بيومى فؤاد بعد سلسلة الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب هجومه على الفنان محمد سلام.

وعلقت فجر السعيد على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا إكس حاليا قائلة : بيومي فؤاد ياجبل مايهزك ريح… تعلم إن الموضه الهجوم عليك للوصول الى رأس الأخبار ولكن يبقى الأصل الموقف الصلب .. كل من هاجمك يريد تصدر الأخبار ولكن من ينافسك ؟!!! لا أحد … كمل نحبك ونحب فنك الذي لايقدر عليه فاشل أو متعاطي مخدرات.

#بيومي_فؤاد ياجبل مايهزك ريح… تعلم إن الموضه الهجوم عليك للوصول الى رأس الأخبار ولكن يبقى الأصل الموقف الصلب .. كل من هاجمك يريد تصدر الأخبار ولكن من ينافسك ؟!!! لا أحد … كمل نحبك ونحب فنك الذي لايقدر عليه فاشل أو متعاطي مخدرات 🫵🏻 #فجر_السعيد pic.twitter.com/kF70knzjTB — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 6, 2023

بيومى فؤاد

يأتي ذلك بعدما هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

محمد سلام

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح محمد سلام: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".