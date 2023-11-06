عباس شومان عن محمد سلام: حاز إعجاب الملايين.. وآخرون سقطوا

علق الدكتور عباس شومان، المشرف على لجان الفتوى بالأزهر الشريف، على موقف الفنان محمد سلام التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وقال عباس شومان في منشور على فيس بوك، (لم أكن أعرف اسم محمد سلام وإن كنت أعرفه شكلا فقد رأيته عدة مرات في مسلسل وهو الآن بفضل تصرف تلقائي أصبح معروفا لملايين ومحل تقدير، بينما سقط مشاهير وأصبحوا محل سخرية الملايين).

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

منشور الدكتور عباس شومان

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح محمد سلام: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".

بعد هذا المنشور، من الفنان محمد سلام، هاجمه الفنان بيومي فؤاد،بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».