عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عباس شومان عن محمد سلام: حاز إعجاب الملايين.. وآخرون سقطوا

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

علق الدكتور عباس شومان، المشرف على لجان الفتوى بالأزهر الشريف، على موقف الفنان محمد سلام التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وقال عباس شومان في منشور على فيس بوك، (لم أكن أعرف اسم محمد سلام وإن كنت أعرفه شكلا فقد رأيته عدة مرات في مسلسل وهو الآن بفضل تصرف تلقائي أصبح معروفا لملايين ومحل تقدير، بينما سقط مشاهير وأصبحوا محل سخرية الملايين).

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

منشور الدكتور عباس شومان

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح محمد سلام: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".

بعد هذا المنشور، من الفنان محمد سلام، هاجمه الفنان بيومي فؤاد،بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

 

عباس شومان محمد سلام موسم الرياض الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

ترشيحاتنا

أقل من 30 جنيه.. الشرقية للدخان: مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال أيام

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

رغم التعادل| نجم لوتون تاون يصف تصرفات صلاح بالشيطانية.. فماذا فعل الفرعون؟

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ