عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة: 18 نوفمبر موعد امتحانات الميدتيرم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محسن صالح ، أن الكلية تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) لمرحلة البكالوريوس من يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر .

 
وأضاف عميد الكلية ، ستكون الامتحانات في موعد المحاضرات ، فيما عدا الفرقه الأولى سيكون لها جدول امتحانات سيتم  الاعلان عنه لاحقا .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة كأول جامعة برامج فى العالم،والتى انطلقت بها الدراسة هذاالعام برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالجامعة الدولية، وذلك استمرارًا للإنجازات التى تحققها جامعة القاهرة فى مسيرة العملية التعليمية ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتم تزويدها بأحدث التطبيقات بما يُتيح للطلاب استخدامها تقنيًا وعلميًا في مجالات تطبيقها، بهدف خلق بيئة بحثية متطورة للطلاب، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لهم، والارتقاء بمهاراتهم البحثية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية البعد التقني في العملية التعليمية، والدور الفعال والمؤثر للحواسب الآلية كأحد التقنيات الحديثة اللازمة في دعم وتطوير التعلم والتدريب، من خلال توظيفها في رفع كفاءة الطلاب في التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل كيانًا أكاديميًا عالميا جديدا يساهم في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية وتحقيق التميُز العلمي والبحثي من كافة الجوانب، موضحًا أنه تم تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية بها وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي يتم تقديمها بها.

وأضاف الدكتور الخشت، أن معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية تتضمن العديد من الأجهزة الحديثة، والبرمجيات المتطورة اللازمة لإجراء التطبيقات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة مثل نُظم المعلومات والبرمجة وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل والتحكم التقني والتجارب التكنولوجية وتجارب المنطق الرقمي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُعد من أهم المشروعات الكُبرى التي حرصت الجامعة على الانتهاء منها على الوجه الأكمل لاستقبال الطلاب وانطلاق العملية التعليمية بها حيث بدأت بالفعل الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023/2024 من خلال البدء بـ 18 برنامجا دراسيا دوليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، بهدف تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية،

Jobs Education الآثار جامعة القاهرة التحصيل العلمي الثورة الصناعية الرابعة والخامسة الحاسب الالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

ترشيحاتنا

سعر فولفو XC60 موديل 2023 في مصر .. صور

كيفية وضع الميت في القبر.. تعرف على الطريقة الصحيحة

متظاهرون يمنعون سفينة أمريكية محملة بالسلاح من السفر إلى إسرائيل

ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على رفح جنوبي غزة إلى 14 شهيدا

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

نتنياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب «لفترة غير محدّدة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ