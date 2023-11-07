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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي

يعد حظك اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل مع بداية أي يوم جديد، حيث ينتظر محبي الأبراج، إلقاء نظرة، قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

 

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الإثنين7 نوفمبر 2023:

توجد رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم - بإمكانكم تعزيز علاقتكم العاطفية إذا كانت ناجحة - قد تسمعون خبرا ساراً يتعلق بإنجاز لأحد أولادكم- في المساء ينصح بالانتباه إلى صحتكم وعدم الخروج في سهرة - سيتراكم العمل عندكم بدءاً من هذه الليلة وغداً وما بعده.


توقعات برج الثور حظك اليوم:

لا ينصح اليوم إدخال أي تغيير على المسكن مهما كان بسيطاً أو القيام بصفقة عقارية - في ساعة متأخرة من المساء تشتد رغبتكم للتقرب من أحبائكم - وأجواؤكم الرومنسية تكون دافئة ولصالحكم - وأفكاركم تكون مقبولة عند الشريك


توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء:

تنشطون اليوم في السفر والاتصالات واللقاءات إلى مسافات قصيرة - إذا كان لديكم امتحان أو مقابلة عليكم أن تركّزوا جيداً للحصول على النتيجة المطلوبة - وينصح بالانتباه أثناء قيادتكم السيارة في المدينة - في المساء تفضلون الأجواء البيتية والعائلية وتشعرون بالراحة داخل جدران المنزل - وتكون أفكاركم مقبولة عند زملاء العمل.


توقعات برج السرطان حظك اليوم:

تهتمون في تنظيم ميزانيتكم - والفرصة متاحة لمكسب مالي مصدره من العمل أو من عمل إضافي - ينصح اليوم عدم القيام بأي خطوة مالية أو شراء أي أغراض ثمينة - في ساعة متأخرة من المساء عندكم تعامل إيجابي مع أخ أو جار - فترة ممتازة للطلاب للدراسة.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم:

عندكم الطاقة والنشاط لكن ينصح بعدم المبادرة بخطوة جديدة بسبب "خلو المسار" بل إكمال أعمالكم كالمعتاد - في ساعة متأخرة من المساء تراجعون ميزانيتكم وتدرسونها كي تدخلوا تعديلات عليها.


توقعات برج الميزان وحظك اليوم:

تنشطون اجتماعياً اليوم وتلتقون مع الأصدقاء  لكن إذا كان أحد الأصدقاء قد وعدكم بتنفيذ مطلب لكم فلن يتمكن من الإيفاء به  في المساء تدخلون فترة غير مريحة الليلة وغداً وما بعدها - ينصح خلالها الانتباه إلى صحتكم تراجعون ميزانيتكم لكي تدخلوا التعديل المطلوب عليها

توقعات برج العقرب وحظك اليوم:

ينصب اهتمامكم على عملكم ومركزكم الاجتماعي - لكن لا ينصح اليوم التقرب من المسؤولين أو التوجه إليهم بأي مطلب أو القيام بتغيير جذري على طبيعة عملكم - في المساء تنشطون اجتماعياً وتخرجون في سهرة أو تلتقون مع الأصدقاء - أحلى ما عندكم هي قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب


توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد:

تنشطون في السفر والاتصالات البعيدة  وينصح بالانتباه أثناء تنقلكم بالسيارة من مدينة إلى مدينة والخروج باكراً إلى مواعيدكم  ،قد يحصل تعطيل في اتصالاتكم الخارجية - ومَن يتابع قضية قضائية أو مسألة هجرة قد تُعطّل أو تؤجّل - في ساعة متأخرة من المساء تركزون على عملكم ومركزكم الاجتماعي وتخططون لما عليكم القيام به غداً وما بعده للدفع بمصالحكم في مجال العمل - ينصح بالانتباه إلى صحتكم كلّ ريثما يأتي عيد ميلاده


توقعات برج الجدي وحظك اليوم:

تهتمون في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة - "خلو المسار" اليوم لا يمنع حصولكم على مكسب مالي مصدره من شراكة أو تعويض أو قرض - لكن لا ينصح بتاتاً كفالة أي إنسان أو إقراضه المال أو القيام بأي شراكة مالية جديدة - انتبهوا إلى صحة إنسان عزيز عليكم - في ساعة متأخرة من المساء تتقربون من أحبائكم وأجواؤكم الرومنسية تكون دافئة تماماً وأفكاركم مقبولة عند الأصدقاء


توقعات برج الدلو وحظك اليوم:

ينصب اهتمامكم منذ البارحة على الشراكة مع الطرف الآخر - لكن هذا اليوم لا يصلح بتاتاً لتوقيع أي عقد تجاري أو إتمام خطبة أو زواج خاصة أن الأجواء الرومنسية ليست دافئة تماماً - في ساعة متأخرة من المساء تراجعون حساباتكم المالية المشتركة كي تدخلوا التعديل المطلوب عليها غداً وما بعده - أحلى ما عندكم خلال هذه الفترة أن أفكاركم مقبولة عند المسؤولين في مجال العمل الذين يتفهّمون وجهة نظركم - ويمكنكم بالتالي التقرب منهم وتعزيز علاقتكم معهم


توقعات برج الحوت وحظك اليوم:

تراكم العمل عندكم البارحة وما قبلها واليوم أيضاً عندكم عمل جمّ - لكن اليوم يختلف إذ لا يصلح للمبادرة بأي عمل جديد - فيُنصح بإكمال عمل بدأتموه قبلاً ولم تكملوه وبالاهتمام بصحتكم وتنظيم وجباتكم الغذائية وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة - في المساء يزول ضغط العمل تدريجياً وينصب تركيزكم على الشراكة في العمل أو العاطفة - وأجواؤكم الرومنسية تكون دافئة تماماً - أحلى ما عندكم خلال هذه الفترة أن المجال مفتوح للأكاديميين في الدراسة والتدريس.

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