أبراج دمها زي الشربات| يعشقون الفكاهة والمرح ..هل أنت منهم

الكثير من الناس يعشوق المرح والفكاهة، والكل يبحث عن شريك او صديق يكون دمه خفيف ولديه حس فكاهى عالي، فكل برج يمتلك مستوى معين من الفكاهة وخفة الدم، وبعضهم لديهم قدرة تمكنهم من تحويل شعورك بالحزن إلى سعادة وبهجة، بينما ترى في البعض الآخر أنهم يميلون إلى الجدية، ويرون الحياة بوجهها المعقد .

ونرصد لك الابراج التي تعشق الفكاهة والمرح ودمها خفيف وفقا لموقع horoscope



أبراج دمها خفيف

برج الأسد

برج مرح يملك الكثير من الطاقة، وبما أنه يملك شخصية كارزمية للغاية فإن حس الفكاهة الخاصة بالأسد مميز للغاية ،هذا البرج واثق من نفسه وبالتالي حين يفكر بتعليق مضحك أو طريف فهو لا يتردد على الإطلاق قبل قوله.

وهو يدرك انه مرح ولذلك هو يحرص على أن يملك دائماً مخزوناً لا ينصب من النكات والتعليقات الطريفة، كل ذلك يجعل أي جلسة مع الأسد ممتعة للغاية له وللاخرين، فهو يحصل على ما يريده من خلال إرضاء غروره والاخرين يحصلون على جرعتهم اليومية من السعادة، فالكل رابح في هذا الموقف.

برج الحمل

هو برح يمتاز بالنشاط ويميل إلى امتلاك حواس ممتازة من الفكاهة. عندما يبدأ برج الحمل في الضحك، من الصعب ألا تضحك معه.

لا يُحب برج الحمل شيئاً أكثر من المرح والضحك والنكات، يُعرف بإحساسه الفكاهي اللطيف والمرح، وليس من الغريب استخدام لغة الجسد للتأكد من أنّ مزاحه يسير.

غالباً ما يستخدم النكات للمساعدة في تقوية من حوله ليُظهر لهم أنّ العالم آمن في أيديهم. يحب المخاطرة وتجربة أشياء جديدة وليس من المستبعد أن يشجع أصدقائه على الخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم وتجربتها أيضاً.

برج القوس

برج متفائل يحب الحياة والمغامرة وهو لا يريد شيئاً سوى الإستمتاع بوقته، وعليه فهو لا يتذمر بل يرى الإيجابيات بشكل دائم. خفيف الظل وذكي ويملك قدرة خرافية على إخبار القصص وبالتالي هي لا تكون طريفة بل ممتعة أيضاً.

الكل يستمع حين يتحدث القوس وذلك لانه يملك الكاريزما والسحر بالإضافة الى خفة الظل والمرح.

وهو برج يتميز بحس الفكاهة الذي يملكه القوس لعله الأقوى بين جميع الأبراج لانه يأتي معه بالفطرة. القوس لا يحاول ولا يبذل أدنى جهد ولكنه مرح وأي تواجد معه ممتع للغاية.

برج الميزان

يحاول الإستمتاع بالكثير من المرح بقدر ما يستطيع. هناك شيء ما حول التواجد برج الميزان يجعل كل شيء يبدو أكثر إبهاراً ومتعة.

يغذي الميزان طاقة الآخرين، لذلك إذا كنت تبتسم، فهو يبتسم. سيذهب إلى أقصى درجات الفكاهة للتأكد من أن كل من حوله يقضون وقتاً ممتعاً معه. يحب الخروج من المنزل والذهاب إلى الحفلات الموسيقية والمسرحيات وتجربة المطاعم الجديدة.