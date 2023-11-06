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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة سرية تفضح غضب المسئولين الأمريكيين من سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مذكرة سرية تم الحصول عليها من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولي الوزارة انتقدوا بشدة السياسة العامة الأمريكية تجاه إسرائيل، قائلين إن السلطات يجب أن تدين انتهاك الجيش الإسرائيلي للمعايير الدولية.

وحسب صحيفة “بوليتيكو”، جاء في الوثيقة السرية: "علينا أن ننتقد علناً انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية، مثل الفشل في قصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة... يجب أن نعلن علناً أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب".

وأشارت إلى أنه “من غير الواضح عدد الأشخاص الذين وقعوا على الوثيقة وما إذا تم إرسالها إلى القناة الرسمية للوزارة، حيث يمكن للموظفين التعبير عن عدم موافقتهم على السياسة الأمريكية”.

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ووفقًا لموظف في وزارة الخارجية الأمريكية، لم يذكر اسمه، فإنه تم توقيع المذكرة من قبل اثنين من الموظفين من المستوى المتوسط ​​الذين عملوا في الشرق الأوسط.

مطلبين رئيسيين

وتتضمن المذكرة مطلبين رئيسيين: أن تدعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن تقوم الحكومة "بموازنة" رسائلها إلى إسرائيل من خلال تضمين انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملتها للفلسطينيين، وهو ما تفضل أمريكا عمومًا عدم انتقاده.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل الخارجية الأمريكية إدارة بايدن

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