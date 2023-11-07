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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك: أحمد فتوح أخطأ وعليه الاعتذار للجماهير

صدى البلد

أكد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، أن قرار مجلس الإدارة بعرض أحمد فتوح للبيع ومعه مصطفى الزناري ومحمد صبحي؛ جيد من الناحية التربوية، رغم كون أحمد فتوح من العناصر الفنية المهمة والمؤثرة في الفريق على مدار السنوات الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فتوح خسارة فنية، لكن تربويًا قرار مجلس الإدارة سليم، واللاعب تصرف بشكل خاطئ، وكنت حاضرًا لفترة قطع إعارته من إنبي، وتحايلت على إسماعيل يوسف من أجل قيده في القائمة".

وأضاف: "فتوح من ناشئين نادي الزمالك وهو من العناصر المميزة، وهو عندما خرج معارًا كان سيرحل مجانًا لنادي إنبي ضمن صفقة أحمد رفعت لصفوف الزمالك، وقطعنا إعارته وقمنا بقيده في الفريق الأول؛ من أجل الاستفادة منه، نحن على قناعة بأنه لاعب رائع".

وواصل: "فتوح كان ملتزما في الصغر، ولكن شخصيته تغيرت بعد ذلك، ولم أتعامل معه منذ فترة بعد تصعيده وتواجده بصفة مستمرة مع الفريق الأول، وفوجئنا بما حدث من جانبه وخروجه من معسكر لقاء زد، كنا نسمع أمورا كثيرة عن عدم انضباط فتوح، ولكن مستواه في الملعب كان جيد ولم نصدق أي شيء بسبب الأداء الذي يقدمه مع الفريق، وكان يلعب بروح جيدة ولياقته البدنية عالية".

وأكمل: "ممكن أي لاعب يدلع قبل المباراة بأيام، لكن ليلة المباراة على كل لاعب أن يقطع علاقته بأي شيء خارجي، وأن يكون في قمة تركيزه مع فريقه، حزنت مما حدث من جانب أحمد فتوح، خصوصا بعدما علمنا أن مدير الكرة وكابتن الفريق تحدثوا معه للعودة ولكنه لم يستجيب لهم".

وزاد: "موافق على قرار مجلس الإدارة، وأتمنى أن يعتذر ويراجع نفسه، ولو كان هناك فرصة لمسامحته فلا مانع، هناك متغيرات كثيرة في كرة القدم، وعليه أولا الاعتذار لجماهير النادي والإدارة، هناك خطوات يجب أن يفعلها أي لاعب كرة قدم أخطأ، وهناك لاعبين كثيرين أفضل منه رحلوا عن نادي الزمالك، والنادي هو من صنعه وصنع تاريخه".

وأضاف: "هناك سماسرة كثيرة تتحدث مع اللاعبين بعيدا عن الأندية، وأزمات نادي الزمالك كثيرة، وكان من الطبيعي تجديد عقود عدد كبير من اللاعبين منذ فترة طويلة، لكن هناك مشكلات عديدة أثرت على النادي وسط المغريات الخارجية الغير طبيعية، وهناك لاعبين صغار تتعرض لإغراءات كثيرة من داخل وخارج مصر. أتمنى حل الأمر وأن تحتوي إدارة نادي الزمالك الأمور مع أحمد فتوح".

وتابع: "الزمالك يضم حاتم سكر وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وهي الأسماء المتاحة في مركز الظهير الأيسر، وأفضل لاعب هو عبدالشافي لو كان سليما تمامًا؛ كي يشارك في المباريات المقبلة، فهو حل جيد خلال الموسم الحالي".

وأكد: "الزمالك في حاجة للتدعيم في جميع الخطوط، وسيكون في حاجة لضم ظهير أيسر جديد بعد رحيل فتوح، خصوصا مع تقدم السن بالنسبة لـ عبد الشافي، وواثق في أحمد سليمان وحسين السيد، وعلى الأقل الزمالك في حاجة لـ6 أو 7 لاعبين".

وأكمل: "كرة القدم لعبة واقعية، ولا بد من توافر العوامل الخاصة بالمنافسة على الألقاب، لذلك لا بد من مصارحة الجماهير بذلك، وهناك إمكانيات لاعبين حاليا في الفريق لا يصنعون الفارق، لاعبين قليلين هم من يصنعون الفارق، كما أن الفريق سيعاني في حراسة المرمى أيضا، أتمنى جلب صفقتين أو ثلاثة في يناير كحل مؤقت من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية، لأنها بطولة محدودة المباريات والفريق لديه تاريخ إفريقي كبير، لكن المنافسة على باقي البطولات سيكون صعب ولذلك يجب أن نكون واقعيين".

وواصل: "فتوح سيفيد أي فريق ينضم إليه، لو انتقل إلى الأهلي سيكون مفيدا للفريق مثل كهربا، ولو فتوح أصبح في حالة ذهنية جيدة سيكون الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والنادي اتخذ القرار وهو يعلم بنهاية عقده قريبا، وبالتأكيد النادي عرض عليه مبالغ مالية من أجل التجديد ولم يتم التوصل لاتفاق معه".

وأشاد أحمد عبدالحليم، بموقف محمد عبدالشافي الذي كان دائما حريصا على إفادة نادي الزمالك ماليا، ومن ثم العودة مجددًا للعب في القلعة البيضاء بدون شروط.

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