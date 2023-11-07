الرئيس التونسي يدعو لرفع درجة اليقظة لمواجهة كل ما يهدّد الأمن

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، مشيدًا بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمساهمة في مواجهة كل ما يهدّد الأمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي، مع كل من: كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام للحرس الوطني.

وأثنى سعيد على الدور الذي تقوم به الوحدات الأمنية في تأمين الوطن بالتعاون مع القوات المسلّحة.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي إلى تكثيف الدوريات في كافة مناطق الدولة لمواجهة كلّ أشكال الجريمة، خاصة بعد الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن في الفترة الأخيرة والتي لا تزال تقوم بها لتعقّب المجرمين.