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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خيتافي يفوز على قادش بهدف نظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم

خيتافي
خيتافي

حقق خيتافي فوزا صعبا على ضيفه قادش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

سجل هدف خيتافي والمباراة الوحيد اللاعب بورخا مايورال في الدقيقة 76، ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 بعد طرد اللاعب داكونام.

ورفع هذا الفوز رصيد خيتافي إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

ويتصدر جيرونا الليجا برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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