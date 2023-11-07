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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركون ببورصة لندن لصدى البلد: إقبال غير متوقع على جناح مصر.. تفاصيل

بورصة لندن الدولية
بورصة لندن الدولية للسياحة

ماراثون بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 ، انطلقت من عاصمة الضباب الإنجليزية لندن ، لإحداث حراك سياحي ما بين تعاقدات و علاقات تجارية وآراء سياحية ، ليضع القطاع السياحي المصري بشقية الحكومي و الخاص بصمته الإيجابية بين نظرائه حول العالم.


وفى مداخلات تليفونية مع صدى البلد من لندن ، استطلعنا آراء أصحاب الفنادق والشركات السياحية المشاركة فى بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market WTM2023 في دورتها 44 ، لعرض أحداث اليوم الأول من المشاركة داخل الجناح المصري.

بورصة لندن الدولية للسياحة


وصف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد ، المشاركة المصرية ببورصة لندن الدولية للسياحة برائعة الجمال ، لافتا ان الجميع لم يكن متوقع هذا الزخم على الجناح المصري رغم كل الاحداث المحيطة ، لافتا ان هناك رواجا نحو المقصد السياحي المصري .

بورصة لندن الدولية للسياحة


أشار عثمان في مداخلة هاتفي من لندن مع "صدى البلد" ، الي وجود طلب من منظمي الرحلات "التور اوبريتور" ، موضحا ان ما أثير حول الغاء الرحلات غير صحيح ولكن هناك تأجيلات للحجوزات فقط ، مؤكدا الجميع ينظر الي مصر فهي مقصد هام للسياحة العالمية.


أوضح عثمان ، أن لجنة السياحة الثقافية عرضت في  اليوم الأول من بورصة لندن الدولية للسياحة فيلم قصير عن أهم الاكتشافات الآثرية الجديدة وفيلم آخر عن أهم الطرق الحديثة "البنية التحتية" ودورها لتنشيط السياحة ، بالإضافة إلى مجموعة أفلام للمقيمين في الأقصر وتعدادهم كبير من 32 دولة يوجهون رسائل الي العالم بزيارة مصر .


استكمل قائلا : كان هناك مؤتمر صحفي لوزير السياحة والآثار أحمد عيسي أجاب فيه عن كثير من الأسئلة وبعث رسائل طمأنة لمنظمي الرحلات و الصحافة الدولية، لافتا أن وزير السياحة والآثار أشار إلى دعم الطيران العارض لما يمثله من أهمية في دعم السياحة.


وتابع: سيبحث وسائل الحفاظ على استمرار الطائرات الإسبانية المتوجهة للمقصد السياحي المصري، لافتا أن هناك طلبا ضخما وتدفقا غير مسبوق متوقع عقب هدوء الأوضاع في غزة، وأكبر سوقين سيشهدان حراكا واسعا هما شرق أسيا والهند اللذين أبديا عدم تخوفهما من الأحداث الجارية.

بورصة لندن الدولية للسياحة


أفاد رامي فايز عضو الجمعية العمومية لغرف الفنادق ، أن لا يوجد الغاءات بدرجة كبيرة ولكن الحجوزات الجديدة تشهد بطئ ، لافتا لم نتأثر بشكل قوي بالأحداث الواقعة في غزة ولكن التخوف قد يكون من العملاء فقط و ليس منظمي الرحلات ، ولا يوجد أي تحذير أو حظر على مصر ، مؤكدا ان التوقعات متفائلة نحو السياحة المصرية.


سرد فايز في مداخلة هاتفية مع "صدى البلد" ، قائلا: أن المشاركة المصرية هذا العام قوية متوقعا بنهاية بورصة لندن الدولية للسياحة سيكون هناك حجم تعاقدات إيجابية ، لافتا ان الحالة العامة مطمئنة ولا يوجد تخوفات من زيارة مصر.


أضاف هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، الي أن بورص لندن الدولية للسياحة شهدت في ويمها الأول اقبالا جيدا لم نكن نتوقعه ، والمؤتمر الصحفي الذى انعقد في اول يوم لاقي تساؤلات حول تأثر مصر بالأوضاع في غزة والتي رد عليها وزير السياحة و الآثار بمنطقية وطمأن الجميع.


أعرب إدريس في مداخلة تليفونية من لندن مع "صدى البلد" ، عن ارتياحه من الأفلام المعروضة لترويج السياحة في مصر والتي توضح معايشة السياح في مصر والتي لاقت إعجاب الجميع.
 

بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 world travel market السياحة

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