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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون يمنعون سفينة أمريكية محملة بالسلاح من السفر إلى إسرائيل

متظاهرون يمنعون سفينة
متظاهرون يمنعون سفينة محملة بالسلاح من السفر لاسرائيل

منع متظاهرون في الولايات المتحدة، إبحار سفينة عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة من ميناء تاكوما الأمريكي، يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل.

وأفادت قناة روسيا اليوم، في تقرير عرضته أن الناشطين المؤيدين للفلسطينيين طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وهم على رصيف ميناء تاكوما حيث وصلت سفينة إمداد عسكرية مؤخرا، وهم يهتفون بـ الحرية لفلسطين.

وقال المتظاهرون إنهم يعارضون الحرب، مؤكدين أنهم استهدفوا السفينة "كيب أورلاندو" بناء على معلومات سرية تفيد بأنها كانت محملة بأسلحة متجهة إلى إسرائيل، ولم يتسن على الفور تأكيد هذه الادعاءات.

وقال اللفتنانت كولونيل بريون ماكغاري، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الوزارة لا تقدم تفاصيل العبور أو الحركة على هذه السفن لأسباب أمنية.

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