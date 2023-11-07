لحظة الهجوم بطائرات مسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة القرية الخضراء بسوريا| فيديو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو، توثق لحظة الهجوم بطائرات مسيرة انتحارية على القوات الأمريكية في قاعدة القرية الخضراء في الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل، شمال العراق، وسماع دوي انفجارات على ما يبدو في القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، كشفت إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية.

وأشارت وكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الأمريكية"، مضيفا أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الأردنية".

وتعرضت قاعدة عين الأسد، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم إسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".

وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى العديد من عمليات القصف من الفصائل المسلحة في البلدين، تضامنا مع المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية. كما دعا التيار الصدري إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية وغلق سفارة واشنطن لدى العراق.