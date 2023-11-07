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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

مجلس الامن
مجلس الامن

افادت شبكة "سي.إن.إن" CNN، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي الثلاثين.

ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة".

وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض رفضتاه.

وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد" وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولًا".

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".

إسرائيل الأمم المتحدة الأمن الدولي الجيش الإسرائيلي القتال في غزة الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة وبريطانيا

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