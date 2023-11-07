بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا وسط إصابة العشرات بالاختناق في الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات بني نعيم ودورا والسموع ومدينة الخليل، واعتُقل 22 مواطنا بينهم صحفي.

وصرحت مصادر فلسطينية وأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع واعتقلت كلا من: عادل عبد الحميد البدارين، وأحمد موسى الخلايلة، وشقيقه براء، وسليمان سالم أبو سيف، وأسامة وشقيقه حمزة محمد العنيد، ومهند الحوامدة، ومحمد ذيب الحوامدة، ومحمد حسن نصار أبو عقيل، وساجد وليد دغامين، ويوسف محمود عبد النبي الحوامدة، وقصي هشام عصام الزعارير، وجميل محمد الدغامين، وأنور رضوان المحاريق، وحسن عبد المهدي السلامين.

كما اعتقلت من بلدة سعير الصحفي عبد المحسن الشلالدة وشقيقه علاء عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، والشاب طه محمد محمود الشلالدة.

ومن بلدة بني نعيم شرقا، اعتقلت مصلح عطية بلوط، وفايز إبراهيم الخضور، ومحمد خالد خضر حميدات، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب يوسف عبد المحسن الهنيني.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين “وفا” إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت "خلة مناع" جنوبي المدينة، ونفذت عمليات تمشيط ومسح هندسي لمنزلي المعتقلين محمد مصطفى مصباح الشنتير، وصقر أكرم مصباح الشنتير، تمهيدا لهدمهما.

واندلعت خلال عمليات المداهمة والاعتقال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال أصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام في بدات بني نعيم ودورا وسعير والسموع.