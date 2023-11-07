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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي: فتوح تصرف بشكل غير لائق يصل لدرجة الغباء الكروي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه يجب استثناء محمد صبحي ومصطفى الزناري من قرار عرضهما للبيع من جانب إدارة الزمالك، مشيرا إلى أن أحمد فتوح أخطأ كثيرا في الفترة الأخيرة، وارتكب خطأ بشعا بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء نادي زد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد فتوح تصرف بشكل غير لائق يصل لدرجة (الغباء الكروي)، بالنسبة للزناري ومحمد صبحي قد يتم مسامحتهما وإعادتهما بعدما التزما بحضور التحقيق في نادي الزمالك، لكن أزمة فتوح كبيرة بعدما كرر الأخطاء بشكل واضح في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "فتوح كرر الأخطاء بترك معسكرات لنادي الزمالك، وكانت هناك حالة لخبطة إدارية، لكن الأمور الآن مختلفة، وكان يجب التعامل بحزم شديد مع اللاعب منذ فترة طويلة".

وتابع عبدالجليل: "من وجهة نظري، الأهلي في غنى عن فتوح، وأتمنى أن يكون هناك كلمة شرف بين الأندية، ولو كان رحل من الزمالك بطريقة جيدة كنت أتمنى وجوده في الأهلي، ومن الوارد أن يكرر نفس ما فعله مع الزمالك، اتمنى أن يبتعد الأهلي وبيراميدز عن ضمه".

وأكمل: "الأهلي في احتياج لـ فتوح بالفعل، ولكن بعدما حدث مؤخرًا فأنا حاليا لست مؤيد لفكرة التفاوض أو التعاقد معه، لو انضم للأهلي سيفسد الفريق لانه لاعب غير ملتزم، ولا أعرف سياسة النادي الأهلي حاليًا".

وزاد: "الزمالك سيعتمد على حاتم سكر وعبدالشافي، وبدءا من الموسم المقبل قد ينضم ظهير أيسر اجنبي للفريق، والنادي قادر على عبور تلك الأزمة حاليا، الموجودين حاليا قادرين على اللعب بشكل طبيعي لنهاية الموسم، كما أن هناك لاعبين مثل محمد شكري لاعب سيراميكا وجوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب، وهناك لاعبين في المغرب والجزائر مميزين في مركز الظهير الايسر".

وأشار إلى أن فتوح لو كان في حالة تركيز شديدة كان سيحترف في أوروبا منذ فترة طويلة، كما يجب الاعتماد على حارس مرمى سوبر بصفة مستمرة في حراسة مرمى الزمالك بعيدا عن فكرة التبادل مع أي حارس آخر.

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