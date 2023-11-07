عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متشتريش دلوقتي.. مواصفات خارقة لهواتف Oppo Find X القادمة

متشتريش دلوقتي..مواصفات
متشتريش دلوقتي..مواصفات خارقة لهواتف Oppo Fi

كشفت شركة ميديا تيك التايوانية MediaTek أخيرًا عن أحدث معالجتها الرائدة، Dimensity 9300 ، وسيكون هاتف Vivo X100 و X100 Pro، اللذان سيتم إطلاقهما في 13 نوفمبر، أول هاتفين يضمان هذا المعالج. 

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، بعد الإعلان بفترة وجيزة، أكدت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة أيضًا أن هاتفها التالي من سلسلة Find سيضم معالج Dimensity 9300. 
في كل الاحتمالات، سيتم تجهيز هاتف Find X7، الذي من المتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2024، بأحدث شريحة رائدة Dimensity.

ستحل سلسلة Find X7 محل Find X6 و Find X6 Pro، اللذان تم تجهيزهما بمعالج Dimensity 9200 و Snapdragon 8 Gen 2، على التوالي، و وفقًا للتقارير، ستحتوي مجموعة X7 على طرازين، مثل Find X7 و Find X7 Pro.

تم رصد هاتف Oppo قادم برقم طراز PHZ110 مؤخرًا في قاعدة بيانات منصة اختبار Geekbench، و كشف الإعلان أن الهاتف مزود بمعالج Dimensity 9300 و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ونظام التشغيل Android 14.
في اختبارات النواة الواحدة ومتعددة النواة لـ Geekbench 6، سجل الهاتف 2139 و 7110 نقاط، على التوالي، ويُعتقد أن PHZ110 سيظهر لأول مرة في السوق باسم Oppo Find X7.

من المتوقع أن يتميز Find X7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. كشف تقرير حديث أن طراز Pro سيتم تجهيزه بمستشعر كاميرا LYT-900 مقاس 1 بوصة، والذي سيظهر أيضًا في هواتف Vivo X100 Pro+ و Xiaomi 14 Ultra الرائدة المتوقعة إطلاقها العام المقبل.

ادعى تقرير في أغسطس أن Find X7 Pro سيتم بناؤه لتلبية أوجه القصور في Find X6 Pro، و يُقال أيضًا أنه يأتي مع ترقيات تدريجية، بما في ذلك تصميم محسّن. 
من المتوقع أن يتميز X7 Pro بشاشة بدقة 2K وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوكوبية بمستشعر مقاس 50 ميجابكسل (LYT-900) + 50 ميجابكسل (LYT-700 ultra-wide) + 50 ميجابكسل (LYT-700). 
قد تأتي بمواصفات أخرى مثل 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x و 1 تيرابايت من سعة تخزين داخلية نوع UFS 4.0 وبطارية كبيرة تدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

Find X7 Find X6 Find X6 Pro Geekbench ميديا تيك vivo ​أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

بسبب غزة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بمنطقة الشرق الأوسط

بوست أثار الجدل.. هل ينتقل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي؟

موضوعات متعلقة

مفاجأة من العيار الثقيل.. أرخص سيارة تسلا جديدة للفئة الاقتصادية 

شاومي تطلق هاتف Poco جديدا بإمكانيات خارقة

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023

أحدث موبايلات سامسونج بسعر زهيد

أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب.. كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها ضد أهالي غزة

أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانات الفلاجشيب

شاومي تستعد لإطلاق موبايل جديد برخص التراب

كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها ضد أهالي غزة؟!

ترشيحاتنا

استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة

ابن عمتها ضيع مستقبلها في دقائق.. القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عناية إلهية.. انتشال طفلة من تحت الأنقاض بعد 3 أيام بمخيم النصيرات

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

دعاء الحصول على وظيفة أو فرصة عمل بسرعة.. 5 كلمات ترزقك من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. مدير فني عالمي على أعتاب الزمالك| بروفايل

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ