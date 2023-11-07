متشتريش دلوقتي.. مواصفات خارقة لهواتف Oppo Find X القادمة

كشفت شركة ميديا تيك التايوانية MediaTek أخيرًا عن أحدث معالجتها الرائدة، Dimensity 9300 ، وسيكون هاتف Vivo X100 و X100 Pro، اللذان سيتم إطلاقهما في 13 نوفمبر، أول هاتفين يضمان هذا المعالج.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، بعد الإعلان بفترة وجيزة، أكدت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة أيضًا أن هاتفها التالي من سلسلة Find سيضم معالج Dimensity 9300.

في كل الاحتمالات، سيتم تجهيز هاتف Find X7، الذي من المتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2024، بأحدث شريحة رائدة Dimensity.

ستحل سلسلة Find X7 محل Find X6 و Find X6 Pro، اللذان تم تجهيزهما بمعالج Dimensity 9200 و Snapdragon 8 Gen 2، على التوالي، و وفقًا للتقارير، ستحتوي مجموعة X7 على طرازين، مثل Find X7 و Find X7 Pro.

تم رصد هاتف Oppo قادم برقم طراز PHZ110 مؤخرًا في قاعدة بيانات منصة اختبار Geekbench، و كشف الإعلان أن الهاتف مزود بمعالج Dimensity 9300 و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ونظام التشغيل Android 14.

في اختبارات النواة الواحدة ومتعددة النواة لـ Geekbench 6، سجل الهاتف 2139 و 7110 نقاط، على التوالي، ويُعتقد أن PHZ110 سيظهر لأول مرة في السوق باسم Oppo Find X7.

من المتوقع أن يتميز Find X7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. كشف تقرير حديث أن طراز Pro سيتم تجهيزه بمستشعر كاميرا LYT-900 مقاس 1 بوصة، والذي سيظهر أيضًا في هواتف Vivo X100 Pro+ و Xiaomi 14 Ultra الرائدة المتوقعة إطلاقها العام المقبل.

ادعى تقرير في أغسطس أن Find X7 Pro سيتم بناؤه لتلبية أوجه القصور في Find X6 Pro، و يُقال أيضًا أنه يأتي مع ترقيات تدريجية، بما في ذلك تصميم محسّن.

من المتوقع أن يتميز X7 Pro بشاشة بدقة 2K وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوكوبية بمستشعر مقاس 50 ميجابكسل (LYT-900) + 50 ميجابكسل (LYT-700 ultra-wide) + 50 ميجابكسل (LYT-700).

قد تأتي بمواصفات أخرى مثل 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x و 1 تيرابايت من سعة تخزين داخلية نوع UFS 4.0 وبطارية كبيرة تدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.