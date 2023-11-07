كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة التغير المناخي؟

تمثل إطلاق مجلس استشاري رئيسي بقيادة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي اتجاهًا عالميًا متزايدًا لاستغلال التعلم الآلي لإيجاد حلول للتحديات المشتركة. يرفع الذكاء الاصطناعي من قدرات معالجة البيانات، ويعمل عدد متزايد من الحكومات والشركات وشركاء المجتمع المدني معًا لاستغلال الفوائد العديدة التي يقدمها.

ويشمل ذلك تسريع الجهود وتوسيعها لتحقيق طموحات عالمية مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف ال١٧ للتنمية المستدامة، التي تعد المخطط العالمي لجعل الكوكب أكثر خضرة ونظافة وعدالة.

قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الأخير (COP 28)، الذي يبدأ في نهاية نوفمبر في دبي، تلقي أخبار الأمم المتحدة نظرة على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي للعالم، من المجتمعات إلى الشركات وصانعي القوانين، لمواجهة التغير المناخي:



الطقس



تقدم التكنولوجيا التي يدفعها الذكاء الاصطناعي إمكانات غير مسبوقة لمعالجة حجم ضخم من البيانات واستخلاص معرفة مفيدة وتحسين النماذج التوقعية، وفقًا لمنظمة الأرصاد العالمية التابعة للأمم المتحدة (WMO).

وهذا يعني تحسين النمذجة والتنبؤ بأنماط التغير المناخي التي يمكن أن تساعد المجتمعات والسلطات في وضع استراتيجيات فعالة للتكيف والتخفيف.

تدعم العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة المجتمعات الضعيفة في بوروندي وتشاد والسودان من خلال مشروع يدفعه الذكاء الاصطناعي للتحقيق في التغير البيئي الماضي حول نقاط التشرد وتقديم توقعات مستقبلية لإبلاغ التدابير التكيفية والإجراءات الاحتياطية للإدماج في البرمجة الإنسانية.

على الأرض، يمكن أن تكون البيانات المحسّنة عاملًا محوريًا للتغيير. على سبيل المثال، تساعد تطبيق MyAnga الرعاة الكينيين على التصدي للجفاف. باستخدام البيانات من محطات الالأرصاد العالمية والأقمار الصناعية التي يتم إرسالها إلى هواتفهم المحمولة، يمكن للرعاة التخطيط مسبقًا وإدارة ماشيتهم بشكل أفضل وتوفير ساعات من البحث عن مراعي خضراء.



منع الكوارث



مع تزايد وقوع الأحداث المناخية المتطرفة بتكرار أكبر وشدة أعلى، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم على التصدي بشكل أفضل لكوارث المناخ.

تستهدف المبادرات التي يدفعها الذكاء الاصطناعي المناطق عالية الخطر وتساهم في خطط الاستجابة المحلية والوطنية. بالنسبة للمناطق العرضة للانهيارات الأرضية، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التعيين على التخطيط وتنفيذ تدابير التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر وضمان سلامة السكان في المجتمعات الضعيفة.

تم اعتبار التطورات ذات الصلة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من بين الأدوات المحددة في مشروع حديث قادته منظمة الأرصاد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). من تحسين الدقة في توقعات الطقس إلى تقليل مخاطر الكوارث، يساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل، وفقًا للأرصاد العالمية التي تشغل برنامج للحد من مخاطر الكوارث ونظام مبكر للتحذير من المخاطر المتعددة يخدم البلدان والمجتمعات ووكالات الإغاثة.

استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي هو أيضًا جزء من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المبتكرة للتحذير المبكر للجميع. تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، وتهدف خطة العمل إلى ضمان حماية الجميع على وجه الأرض من الطقس المؤذي أو الحوادث المتعلقة بالمياه أو المناخ من خلال أنظمة التحذير المبكر بحلول نهاية عام 2027.



تتبع التلوث



هل تساءلت يومًا عن مصدر تقارير جودة الهواء في المدن؟ تتتبع المدن حول العالم بالفعل التلوث لتنبيه الجمهور في حالة وجود مستويات خطرة.

الحياد الكربوني



يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في النهج العالمي تجاه الحياد الكربوني وأن يشهد عصرًا من الاستدامة الذكية على نطاق عالمي في الوقت الذي تسابق فيه العالم لمنع ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى مستويات خطيرة.

بصفته عاملاً حاسمًا في تحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمية، له للخوارزميات الذكاء الاصطناعي دور رئيسي في تقليل الأثر البيئي وزيادة الكفاءة.

من حيث تحقيق الهدف العالمي للطاقة الميسورة التكلفة والنظيفة للجميع بحلول عام 2030 (الهدف التنموي المستدام رقم 7)، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الشبكات وزيادة كفاءة المصادر المتجددة. يمكن أيضًا أن يقلل الصيانة التوقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي من فترات التوقف في إنتاج الطاقة. وهذا يعني تقليل أثر الكربون للكوكب.

الأزياء السريعة



بصفتها صناعة تشهد انبعاثات عالية، يمكن أن تستفيد صناعة الأزياء من البحث والتطوير الدفع بواسطة الذكاء الاصطناعي لتسريع الابتكار. إن الصناعة العالمية التي تبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار وتوظف حوالي 300 مليون شخص عبر سلسلة القيمة، والعمل في هذه الصناعة يتم بشكل رئيسي من قبل النساء، ومن المتوقع أن تستمر حجم الصناعة في الزيادة خلال السنوات القادمة.

نظرًا لحجمها ونطاقها العالمي، فإن الممارسات غير المستدامة داخل قطاع الأزياء لها تأثيرات مهمة على المؤشرات الاجتماعية والبيئية للتنمية، وبدون تغييرات كبيرة في عمليات الإنتاج وأنماط الاستهلاك في الأزياء، ستستمر التكاليف الاجتماعية والبيئية للقطاع في الارتفاع، وفقًا لتحالف الأمم المتحدة من أجل الأزياء المستدامة.

هنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتدخل. يمكن للتعلم الآلي تحسين سلاسل التوريد للحد من النفايات ومراقبة استهلاك الموارد وتعزيز عمالتصنيع المستدام. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تسريع الانتقال الطاقوي من خلال تحسين التوفير وزيادة الكفاءة في قطاعات الطاقة المكثفة.

الوجبات السريعة



بالمثل مع الزراعة، وهي قطاع آخر يتسم بانبعاثات عالية. يشكل القطاع 22 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، وفقًا لتقرير تقييم المناخ التابع للأمم المتحدة، ولكن يمكن أن تغير الجهود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ذلك.

بدءًا من الشركات الكبيرة إلى المزارعين ذوي الحجم الصغير الذين يواجهون حوادث الطقس الشديدة وندرة المياه وتدهور الأراضي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين ممارساتهم وتقليل النفايات وتقليل الأثر البيئي لإنتاج الغذاء. يمكن للشبكات الذكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي توازن العرض والطلب، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

منتدى العلوم والابتكار لهذا العام، الذي عقد في منتصف أكتوبر، ركز على العمل المناخي. استضافته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، واستعرض هذا الحدث الذي استمر لمدة أسبوع أمثلة على التقنيات التي تهدف إلى تحويل الممارسات التقليدية إلى أنظمة قائمة على البيانات تحمي الناس والكوكب.

من بين هذه التقنيات، يلعب الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية دورًا حاسمًا في بناء أنظمة زراعية غذائية متكيفة مع التغيرات المناخية وأكثر كفاءة وقابلة للتكيف، وفقًا للوكالة.