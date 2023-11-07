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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري أقوى موبايل فلاجشيب Oppo بسعر أرخص من هواتف الفئة المتوسطة

اشتري أقوى موبايل
اشتري أقوى موبايل فلاجشيب Oppo بسعر أرخص من هواتف الفئة المت

أعلنت Oppo عن هاتفها الرائد، Find X5 في أوائل عام 2022، في حدث صحفي في شنغهاي، الصين. يتميز الهاتف بكاميرا Hasselblad جديدة، وتصميم رائع، وأداء قوي.

كاميرا Hasselblad

تتميز Find X5 بكاميرا Hasselblad جديدة تم تطويرها بالتعاون مع شركة الكاميرات السويدية الشهيرة، تتضمن الكاميرا مستشعر IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر Sony IMX503 بدقة 13 ميجابكسل.

تستخدم الكاميرا تقنية Hasselblad Natural Color Calibration لالتقاط صور ومقاطع فيديو نابضة بالحياة. كما أنها تتميز بميزة Hasselblad XPan Mode التي تتيح للمستخدمين التقاط صور بتنسيق 24 × 65 ملم.

التصميم

يتميز Find X5 بتصميم أنيق وحديث. يتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم والزجاج، وشاشة منحنية من الأمام والخلف.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأبيض. يبلغ سمك الهاتف 7.6 ملم ويزن 196 جرامًا.

الأداء

يعمل Find X5 بمعالج Snapdragon 888 5G من Qualcomm. يتميز الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

يوفر الهاتف أداءً قويًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

البطارية والسعر

تبلغ سعة بطارية Find X5 4800 مللي أمبير في الساعة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.

يتوفر هاتف Find X5 في مصر بسعر 17 ألف جنيه تقريبا وهو هاتف رائد بنفس أسعار الفئة المتوسطة تقريبا.

 

Oppo Find X5 هو هاتف رائد قوي يتميز بكاميرا رائعة وتصميم أنيق. يوفر الهاتف أداءً قويًا في جميع المهام، وهو خيار رائع لأي شخص يبحث عن هاتف ذكي فاخر.

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