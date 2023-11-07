سقوط قذيفة إسرائيلية بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان



ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت قذيفة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان أدت إلى احتراق كرم زيتون.



ونقلت إذاعة النور اللبنانية عن وسائل إعلام لدولة الاحتلال قولها : يمكن القول إن "كريات شمونة" من دون حماية، فإطلاق النيران من قبل حزب الله سريع جداً ودقيق جداً، ولا نعرف كيف سيتمكن سكان المطلة و"مسكاف عام" و"مرغليوت" و"كريات شمونة" وغيرها من العودة إلى منازلهم.

وأشارت الوكالة اللبنانية الي ان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

كما قامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال بتنفيذ غارة على أطراف بلدة حدودية جنوبي لبنان.

وذكرت صحيفة ليبانون نيوز أن طائرة مسيَرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

